Ultima oră! FC Florești nu a obținut Licența Națională

La sediul FMF, s-a desfășurat ședința Organului de Apel din cadrul sistemului de licențiere al FMF, în cadrul căreia au fost examinate cererile de apel depuse de FC Stăuceni, CSF Spartanii Sportul și FC Florești împotriva deciziei Organului de Primă Instanță din 23 aprilie 2026.

Astfel, în urma examinării cererilor de apel, precum și a documentelor anexate, instanța a decis admiterea parțială a apelului depus de Fotbal Club Florești, cu modificarea deciziei Organului de Primă Instanță din 23.04.2026, în partea ce ține de refuzul acordării oricărei alte categorii de licență, și acordarea Licenței „A” pentru sezonul 2026/27. Totodată, s-a menținut în vigoare decizia Organului de Primă Instanță din 23 aprilie 2026 privind refuzul acordării pentru FC Florești a statutului de eligibilitate pentru plăți de solidaritate UEFA aferente sezonului 2026/27.

Decizia Organului de Apel este finală și poate fi atacată în termen de 21 de zile la Curtea de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (Elveția), conform Statutului FMF.