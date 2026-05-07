Parlamentul de la Chișinău a simplificat procedura de vămuire a mijloacelor de transport introduse temporar în Republica Moldova

Legislativul a aprobat astăzi, un proiect de lege care prevede simplificarea procedurii de vămuire a mijloacelor de transport introduse temporar în Republica Moldova. 

Astfel, potrivit noilor prevederi, mijloacele de transport introduse temporar pe teritoriul vamal al Republicii Moldova vor putea fi scoase din țară și de alte persoane decât cele care le-au introdus inițial. Modificarea va preveni situațiile în care automobilele rămân blocate formal pe teritoriul vamal, în cazul în care persoana care a adus vehiculul nu mai are posibilitatea să îl scoată din țară.  Termenul-limită pentru lichidarea activelor și trecerea la regimul obișnuit a fost prelungit cu încă 75 de zile.

Prevederea respectivă va intra în vigoare la data de 11 mai 2026.


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

