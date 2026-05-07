În cazul unui referendum, circa 72% dintre români ar vota pentru unirea cu Republica Moldova

Aproape 72% dintre români ar vota pentru unirea României cu Republica Moldova, dacă ar fi organizat un referendum pe această temă. Datele apar în sondajul de opinie „Percepția românilor cu privire la Republica Moldova”, realizat în cadrul Barometrului Informat.ro – INSCOP Research.

Sondajul arată că votanții USR și bărbații susțin ideea unirii într-o proporție mai mare decât media.

În ceea ce privește perspectiva realizării unirii, 8,4% dintre români cred că aceasta s-ar putea produce în următorii trei ani, 13,3% estimează un termen de cinci ani, iar 29,3% consideră că ar putea avea loc în următorii zece ani sau într-un interval mai mare.

Pe de altă parte, 34,7% dintre participanții la sondaj cred că unirea dintre Republica Moldova și România nu se va realiza niciodată. Alți 13,7% spun că nu știu, iar 0,6% nu au răspuns.

Potrivit datelor, votanții PNL și USR, bărbații, persoanele cu vârste între 30 și 44 de ani, cei cu studii superioare, locuitorii din București și din marile orașe cred într-o proporție mai mare decât media că unirea s-ar putea produce în următorii zece ani sau mai târziu.

În schimb, votanții AUR, femeile, persoanele cu vârste între 45 și 59 de ani și angajații din sectorul public sunt mai înclinați să creadă că unirea nu se va produce niciodată.

Sondajul mai arată că 67,6% dintre respondenți consideră că unirea cu Republica Moldova reprezintă o datorie istorică, în timp ce 26,4% nu împărtășesc această opinie. Alți 6,1% nu au oferit un răspuns clar.

Această percepție este mai pronunțată în rândul votanților PSD și PNL, precum și în rândul persoanelor de peste 45 de ani.

În același timp, 70,6% dintre participanții la sondaj spun că locuitorii Republicii Moldova sunt români, având aceeași limbă și aceeași origine, fiind separați de România de evoluțiile istorice. În schimb, 25,5% consideră că locuitorii Republicii Moldova formează un popor distinct, cu o limbă diferită și un destin propriu. Restul de 3,9% nu au exprimat o opinie.

Această percepție este mai răspândită în rândul votanților PNL și USR, al bărbaților, persoanelor cu studii superioare, locuitorilor din București și marile orașe, precum și în rândul angajaților din sectorul privat.

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research, la comanda platformei Informat.ro, în parteneriat cu Strategic Thinking Group. Datele au fost colectate în perioada 14–21 aprilie 2026, prin interviuri telefonice, pe un eșantion de 1.100 de persoane, reprezentativ pentru populația adultă a României. Marja de eroare este de plus/minus 3%, la un nivel de încredere de 95%.