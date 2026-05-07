Elevii talentați din Soroca și-au expus creațiile în cadrul unei noi ediții „Tinere talente sorocene”

Elena Cornea
Astăzi, în municipiul Soroca, a avut loc cea de-a XI-a ediție a expoziției de creație artistică cu genericul „Tinere talente sorocene”, organizată de Direcția Învățământ Soroca. Evenimentul a reunit zeci de elevi talentați din instituțiile de învățământ ale raionului, care și-au expus cu emoție și mândrie lucrările realizate manual în cadrul orelor de artă plastică și educație tehnologică.

Expoziția a impresionat prin diversitatea creațiilor prezentate – de la desene și sculpturi, până la origami, articole croșetate și lucrări împletite în lozie. Fiecare exponat a reflectat imaginația, creativitatea și răbdarea copiilor, transformând evenimentul într-o adevărată sărbătoare a talentului și artei. Vizitatorii au admirat frumusețea lucrărilor și au apreciat efortul și originalitatea participanților.


Elena Cornea
