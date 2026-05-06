Consilierii vor lua decizia luni: Cu care 13 sate ar putea să se unească municipiul Soroca? / VIDEO

Vadim Sterbate (c)

Luni, 11 mai, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Municipal Soroca. Unul dintre subiectele de pe ordinea de zi este și propunerea privind inițierea procesului de amalgamare voluntară a municipiului Soroca cu mai multe sate din preajmă.

La inițiativa primarei Lilia Pilipețchi, consilierii urmează să decidă dacă susțin amalgamarea cu satele Egoreni, Cosăuți, Iorjnița, Holoșnița, Cureșnița, Zastânca, Hristici, Ocolina, Țepilova, Trifăuți, Vasilcău, Inundeni și Ruslanovca.

Urmează deja ca și consilierii din aceste sate să-și spună părerea. Deocamdată amalgamarea cu municipiul Soroca a fost acceptată de primăriile Hristici și Egoreni.

Vedeți mâine, pe Observatorul de Nord un reportaj despre deciziile de amalgamare a mai multor sate din raionul Soroca, cine și cu cine ar vrea să fie după noua reformă administrativ-teritorială.


Vadim Șterbate
Licenţiat în jurnalism și Master în Științe ale Comunicării, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova.

