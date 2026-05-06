Elevii Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca se implică în protejarea râului Nistru printr-un proiect de mediu / GALERIE FOTO

Elevii Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca participă la un proiect dedicat protejării mediului și, în special, a râului Nistru. Inițiativa poartă denumirea „SOS Nistru – Râu curat pentru Soroca” și a fost realizată cu sprijinul programului „Fonduri pentru Tineri Soroca”, implementat de Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA.

Proiectul a fost câștigat prin concurs de un grup de inițiativă format din elevi ai colegiului, coordonați de profesoara de geografie, Daniela Fiodorciuc. Din echipă fac parte Corina Perdinschii, lidera grupului, Adriana Guțu, Victoria Braniște, Evelina Bulhac și Anatol Mitrofan.

Pe parcursul activităților, elevii au organizat ateliere interactive și campanii de informare. Ei au discutat despre importanța apei și despre modul în care fiecare persoană poate contribui la protejarea mediului. Participanții au aflat că apa este o resursă limitată și că poluarea afectează direct sănătatea oamenilor.

Pentru desfășurarea activităților, au fost procurate materiale didactice, inclusiv atlase și hărți geografice. Acestea sunt folosite în procesul de învățare și ajută elevii să înțeleagă mai bine problemele legate de mediu.

Lidera grupului, Corina Perdinschii, spune că experiența a avut un impact puternic asupra ei. „Pentru mine, această salubrizare a fost mai mult decât o simplă activitate. A fost o experiență care m-a făcut să înțeleg cât de important este să avem grijă de natură. Când am văzut malul Nistrului mai curat datorită muncii noastre, am simțit mândrie și satisfacție. Această zi mi-a arătat că prin implicare și lucru în echipă putem schimba ceva în bine. Îndemn fiecare persoană să protejeze natura, să păstreze curățenia și să nu fie indiferentă față de mediul înconjurător.”.

Acțiunile desfășurate arată că elevii din Soroca se implică activ și își asumă un rol important în protejarea naturii.