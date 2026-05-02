Bătaie între pensionare: conflict ca’ntre vecine cu fracturi și leziuni

O altercație izbucnită între două vecine dintr-un sat din raionul Florești, în toamna anului 2025, s-a încheiat cu o sentință penală pronunțată pe 30 aprilie 2026 de Judecătoria Soroca (sediul Florești). O femeie de 61 de ani a fost găsită vinovată de vătămare intenționată medie a integrității corporale, după ce instanța a stabilit că aceasta i-ar fi provocat vecinei sale fracturi și leziuni ce au necesitat tratament medical îndelungat.

Potrivit materialelor din dosar, incidentul s-a produs la data de 31 octombrie 2025, în jurul orei 19:00, într-un sat din raionul Florești. Conflictul ar fi izbucnit pe fondul unor neînțelegeri mai vechi dintre două vecine, generate inițial de o dispută legată de crengi tăiate și preluate dintr-o zonă comună a localității.

Instanța a reținut că, în timpul altercației, inculpata ar fi aplicat victimei mai multe lovituri cu pumnii, cauzându-i leziuni grave la nivelul brațului și cotului drept. Conform raportului de expertiză judiciară, victima a suferit: fractură marginală de cap os radial drept fără deplasare; luxație posterioară a cotului drept; dereglare a sănătății de lungă durată (peste 21 de zile).

Aceste leziuni au fost încadrate medico-legal drept vătămare intenționată medie a integrității corporale sau a sănătății. Pe parcursul procesului, inculpata a negat comiterea faptei, susținând că nu a agresat-o pe vecina sa și că între ele a existat doar un conflict verbal. Aceasta a contestat atât acuzațiile, cât și obligația de a achita prejudicii, invocând probleme de sănătate și lipsa vinovăției.

Apărarea a solicitat achitarea, argumentând că nu există legătură cauzală între acțiunile inculpatei și leziunile victimei. De cealaltă parte, procurorul a cerut recunoașterea vinovăției și aplicarea unei pedepse de 200 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității, precum și încasarea cheltuielilor judiciare.

Partea vătămată a declarat în instanță că a fost lovită în mai multe rânduri și a solicitat despăgubiri materiale de 5.000 lei, sumă legată de tratamentul medical și cheltuieli asociate spitalizării.

Instanța a reținut că vinovăția a fost demonstrată prin: declarațiile părții vătămate, depozițiile unui martor care a observat urmările agresiunii, raportul de expertiză medico-legală și alte acte procesuale din dosar. Judecătorul a concluzionat că probele „se coroborează” și confirmă existența faptei și legătura acesteia cu leziunile suferite de victimă.

Deși inculpata nu și-a recunoscut vina, instanța a apreciat că ansamblul probator demonstrează săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 152 alin. (1) Cod penal – vătămare intenționată medie a integrității corporale sau a sănătății.

Judecătoria Soroca (sediul Florești) a decis: condamnarea inculpatei la 9 luni închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, suspendarea condiționată a pedepsei pe un termen de probă de 1 an, obligarea inculpatei la respectarea condițiilor de probațiune, încasarea a 5.000 lei prejudiciu moral în favoarea victimei, încasarea a 320 lei cheltuieli judiciare în beneficiul statului și menținerea raportului de expertiză la dosar.

Instanța a motivat că reeducarea inculpatei este posibilă fără executarea efectivă a pedepsei, în condițiile respectării termenului de probă. Cazul evidențiază modul în care conflictele de vecinătate, chiar aparent minore la origine, pot degenera în consecințe penale serioase. Sentința nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile.