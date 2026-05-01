Dacă nu ați știut – la 1 mai este (și) Ziua Bețivilor

La 1 mai romanii sarbatoresc „Armindenul”, simbol al vegetatiei care proteja recoltele si animalele. In traditia populara, acestei zile i se mai spune si „ziua pelinului” sau „ziua betivilor” si semnifica inceputul verii.

Armindenul se serbeaza pentru rodul pamantului, ca sa nu bata grindina, impotriva daunatorilor, pentru sanatatea vitelor, vinul bun, oamenii sanatosi, prin petreceri la iarba verde, unde se mananca miel si cas si se bea vin rosu cu pelin.

1 Mai înseamnă, pentru oamenii de la ţară, sărbătoarea recoltei. „Armidenul”, aşa cum este cunoscută această zi în mediul rural, se celebrează ca pământurile să fie roditoare, să nu bată grindina şi plantele să înflorească frumos.

În dimineaţa zile de 1 Mai, oamenii trebuie să se spele cu rouă pe faţă pentru că aceasta simbolizează belşugul, bogăţia şi sănătatea. Ritualul trebuie făcut în primele trei zile din luna mai. Potrivit adevărul.ro, Armindenul, una dintre cele mai complexe sărbători din calendarul popular românesc, cu multiple semnificaţii. Armindenul este considerat protectorul vegetaţiei, al animalelor, al holdelor semănate, viilor şi livezilor, precum şi al oamenilor.

La sate, fiecare gospodar îşi va împodobi porţile cu ramuri verzi pentru bunastare.

În această zi nu se lucrează nici acasă, nici la câmp pentru ca recoltele să fie ferite de furtuni şi grindină.

În Transilvania şi Banat ţăranii înfing în pământ un copac în faţa caselor unde sunt fete de măritat. Crengile acestuia sunt tăiate până la vârf, ele se veştejesc, dar trunchiul uscat rămâne pe loc până la următoarea recoltă. Din lemnului lui se face apoi un foc în cuptor pentru coacerea pâinii din noua recoltă. Fiecare familie împodobeşte intrările caselor cu crengi verzi, potrivit kfetele.ro.

În Moldova şi Muntenia, de Armindeni se merge la iarbă verde, se frige carne de miel, se bea vin roşu cu pelin, întrucât se crede că acesta înnoieşte sângele şi vor fi sănătoşi tot anul. La petrecere sunt aduşi lăutari, se fac urări reciproce şi rostogoliri prin iarbă, peste tot domneşte o atmosferă de veselie, de bună dispoziţie. La întoarcerea acasă se aduce pelin şi liliac.

Tot de Armindeni se fac şi predicţii meteorologice, care condiţionau activităţile agricole. În trecut se credea că dacă în acea zi ploua, şi în următoarele 40 de zile vor fi precipitaţii. Armindeniul este cunoscută şi ca sărbătoarea boilor. În această zi nu se pune mâna pe coarnele boilor şi nu se înjugă, existând temerea că animalele ar putea muri. Sărbătoarea era respectată cu sfinţenie de viticultori care sperau că vinul va fi protejat de pelin şi nu va face floare.

Femeilor le este interzis să frământe pâine, însă le este recomandat să semne castraveţi, pepeni sau fasole, pentru a avea rod bun