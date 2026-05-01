Mici la air fryer: cum îi gătești mai sănătos și ce legume alegi pentru o masă echilibrată de 1 Mai

Cum gătești corect micii la air fryer

Pentru un rezultat echilibrat, temperatura optimă este de aproximativ 180–200°C, iar timpul de gătire variază între 10 și 15 minute, în funcție de dimensiune. Este recomandat să îi întorci la jumătatea timpului pentru o rumenire uniformă.

Un detaliu important este să nu aglomerezi coșul aparatului. Aerul trebuie să circule liber pentru ca micii să se gătească uniform. De asemenea, nu este nevoie să adaugi ulei.

Pentru o variantă și mai sănătoasă, poți alege mici cu un conținut mai redus de grăsime sau preparați din carne de pui sau curcan, care au un aport caloric mai mic comparativ cu variantele clasice din carne de porc sau vită.

Ce legume alegi lângă mici pentru un echilibru nutrițional

Dacă vrei ca masa să fie cu adevărat echilibrată, garnitura face toată diferența. În locul clasicului cartof prăjit sau pâine albă în exces, poți opta pentru legume preparate tot la air fryer sau la abur.