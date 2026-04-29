Insuficienta cardiaca – rezultatul unei game largi de cauze non-cardiologice

Insuficienta cardiaca este un sindrom clinic complex, fiind o urmare a unei anomalii de structură sau functie de umplere sau ejectie ventriculară. Simptomele tipice ale insuficientei cardiace sunt dispnea în repaus sau în timpul exercițiului, oboseala, fatigabilitatea, edemele pe membrele inferioare, tahicardia, tahipnea, hepatomegalia.

Diagnosticul de insuficiență cardiacă se stabilește după o cercetare amplă și examen clinic

amanunțit. Boala coronariană și infarctul miocardic sunt o cauză majoră a insuficienței cardiace. Dar si alti factori pot duce la dilatarea ventriculului sting și a reducerii functiei de ejectie, cum ar fi afectarea pericardului, miocardului, endocardului, valvelor cardiace, valvelor sangvine mari si dereglarile de metabolism.

Insuficienta cardiacă se dezvoltă din cauza unei game vaste de cauza non-cardiologice, cum ar fi anemia, tireotoxicoza, septicemia, insuficienta hepatică, sunturile arteriovasculare

și boala Beri-Beri. Insuficienta cardiacă prevalează în obezitate, boli coronariene cronice, diabet zaharat, fibrilatie atrială, dislipidemie si hipertensiune arteriala.

Diagnosticul de insuficiență cardiaca se precizează după cercetarea testelor de laborator,

radiografia toracică, electrocardiograma, ECO-cardiografie și ECO-cardiografie Doppler,

rezonantă magnetica cardiaca, test de efort și angiografia coronariana. Tratamentul farmacologic se efectuează în stationar si ambulator. Majoritatea preparatelor sunt co’pensate, iar autoingrijirea este o parte a tratamentului insuficientei cardiace și poate avea un impact semnificativ asupra simptomelor, capacitatii functionale, a stărilor de bine, a morbiditatii si prognosticului. Suportul social este esential pentru a micșora impactul stresului si a promova un mod sandtos de viata.

Este importantă pierderea ponderală la pacientii cu obezitate. Pacientii cu obezitate

morbidă pot prezenta o evolutie mai rea a insuficientei cardiace. Bolnavilor cu insuficientd cardiacă le este recomandată activitatea fizica. Prognosticul în insuficienta cardiacă depinde de multi factori si este deseori dificil de prezis. Trebuie de luat in considerație etiologia, vârsta pacientului, comorbiditățile frecvente, etc.

Ala CUCEREAVAIA, medic cardiolog