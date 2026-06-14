Produsul popular care se vinde cu 3 lei fanilor Cupei Mondiale 2026 prezenți în Mexic

Ediția a 23-a a Cupei Mondiale la Fotbal înseamnă și un veritabil univers gastronomic. Cât costă și care sunt cele mai delicioase preparate pentru fanii care ajung în această vară în Mexic, una dintre gazdele turneului.
Una dintre principalele atracții de la Cupa Mondială 2026, cel puțin când vorbim de Mexic, una dintre cele trei țări gazdă, o reprezintă partea gastronomică. Sutele de mii de fani așteptați în acest stat nu se vor bucura doar de fotbal și de voie bună, ci și de o ofertă variată de mâncăruri care mai de care mai delicioase.
Care sunt cele mai atractive mâncăruri de la Cupa Mondială 2026. Ce găsesc fanii care ajung în Mexic
Bucătăria mexicană este una extrem de faimoasă la nivel planetar. În urmă cu un deceniu și jumătate, aceasta a fost înscrisă pe Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității. Este una dintre puținele bucătării naționale recunoscute astfel de UNESCO, alături de gastronomia franceză. Este văzută ca un model cultural complet.
Această bucătărie se va da în ”spectacol” la Campionatul Mondial de fotbal. Fanii care au norocul să ajungă în următoarele săptămână într-unul dintre cele trei orașe gazdă trebuie să știe că aici îi așteaptă o aventură culinară la fel de palpitantă ca meciurile în sine. Cele trei superbe orașe, Ciudad de Mexico, Guadalajara și Monterrey aduc fiecare o cultură culinară complet diferită.
Mereu, dar în special pe durata acestui mondial, mâncarea stradală din Mexic reprezintă o veritabilă o explozie de arome, de la carnea marinată la sosurile iuți. Fără îndoială, principalul fel este ”taco al pastor”. Consistența sa este una clasică: o tortilla moale, nu crocantă, cum se face la localurile mexicane din Europa. Urmează apoi carnea de porc condimentată și coaptă pe un rotisor asemănător celor folosite pentru șaorma, tăiată în fâșii subțiri. Peste toate, bucătarul adaugă ceapă, sos salsa, coriandru și ananas. Opționale sunt brânza, avocado, guacamole sau smântâna.
Mulți s-au temut de prețurile exorbitante de la Cupa Mondială 2026. Da, dacă ne uităm la biletele vândute la unele meciuri, putem fi afirmativi în această privință. La mâncare însă, cel puțin în Mexic, prețurile sunt cât se poate de accesibile. De exemplu, un taco este pentru absolut orice buzunar. Se vinde cu prețuri între 3 și 7 lei la tarabele de pe marginea străzii, conform gsp.
Ce mâncăruri sunt populare în celelalte orașe gazdă din Mexic
Începem cu Guadalajara, locul de naștere al mariachi, tequila și al unora dintre cele mai iubite feluri mexicane .Gastronomia orașului se bazează pe calitate și pe o tehnică ancestrală. Rețetele folosesc ardei, varietăți native de porumb, miel, capră, pește de apă dulce și o diversitate remarcabilă de ciuperci sălbatice.
Specialitatea casei în Guadalajara: Torta Ahogada. Este un un sandviș făcut dintr-o chiflă crocantă specială numită birote; carne de porc (de obicei carnitas); un sos de roșii și ardei iuți. Ceea ce îl face special este că faptul că se servește scufundat parțial sau complet în sos, de unde și numele ”ahogada” (înecată). De obicei, se consumă cu ceapă murată, suc de lămâie, sos iute suplimentar pentru cei care doresc mai multă ”iuțeală”.
Un alt preparat, de această dată o băutură, este tejuino con Nieve. E definită ca o băutură rece, ușor fermentată, din porumb, servită cu o cupă de sorbet de lime, sare și pudră de ardei. Sună ciudat, dar are un gust extraordinar.
Dacă mergem în Monterrey, trebuie spus că întreaga cultură culinară de aici este construită în jurul focului, a cărnii și a unei identități regionale puternice care datorează mult fermelor de vite. Este ținutul asado (mâncărurilor fripte), cabrito (preparatelor din carne) și a tortillei din făină.
SURSA: fanatik.ro