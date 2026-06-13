În urma unei misiuni de audit, realizate de Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Siguranța Alimentelor și Protecția Consumatorilor, privind măsurile sanitar-veterinare aplicate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) în sectorul avicol, Republica Moldova a obținut dreptul de a exporta ouă pentru incubare în Ucraina.

În baza rezultatelor auditului și a confirmării respectării cerințelor sanitar-veterinare și de trasabilitate, aplicabile comerțului internațional, trei operatori economici din Republica Moldova au fost listați să exporte ouă pentru incubare pe piața ucraineană.

Decizia confirmă eficiența sistemului național de control și capacitatea producătorilor autohtoni de a respecta cerințele partenerilor externi, informează ansa.gov.md

Accesul pe piața ucraineană creează noi oportunități pentru sectorul avicol. Astfel, se va contribui la creșterea exporturilor, diversificarea piețelor de desfacere și consolidarea competitivității producătorilor moldoveni.

ANSA va continua să sprijine operatorii din domeniul agroalimentar prin extinderea accesului pe piețele externe, consolidarea cooperării cu autoritățile competente ale statelor partenere și menținerea unor standarde înalte de siguranță alimentară și sănătate animală.