Valeriu Saharneanu: Soarele întârzie să răsară, dar… oricum o să răsară

Lansarea la Soroca a romanului „Soarele întârzie să răsară…”, semnat de scriitoarea și jurnalista Maria Bulat-Saharneanu, a însemnat un eveniment aparte, menit să dizolve cumva viața monotonă și patriarhală din urbea de pe malul Nistrului și să adune oameni dornici de lectură.

Printre cei prezenți la prezentarea romanului a fost și Valeriu Saharneanu, unul din stâlpii jurnalismului moldovenesc, acel care a pus bazele vestitului „Mesager”, a fondat postul de radio Vocea Basarabiei și Gazeta Românească or, aceasta a însemnat un bun oprilej de a-i face o invitație maestrului, de a fi protagonistul Podcast-ului OBSERVATORUL.

În următoarele 50 de minute vă propunem confesiuni, declarații, amintiri și reflecții la diferite teme de actualitate.

Vizionare plăcută!