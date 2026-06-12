Valeriu Saharneanu: Soarele întârzie să răsară, dar… oricum o să răsară

De către
Victor Cobăsneanu
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Valeriu Saharneanu: Soarele întârzie să răsară, dar… oricum o să răsară

Lansarea la Soroca a romanului „Soarele întârzie să răsară…”, semnat de scriitoarea și jurnalista Maria Bulat-Saharneanu, a însemnat un eveniment aparte, menit să dizolve cumva viața monotonă și patriarhală din urbea de pe malul Nistrului și să adune oameni dornici de lectură.

Printre cei prezenți la prezentarea romanului a fost și Valeriu Saharneanu, unul din stâlpii jurnalismului moldovenesc, acel care a pus bazele vestitului „Mesager”, a fondat postul de radio Vocea Basarabiei și Gazeta Românească or, aceasta a însemnat un bun oprilej de a-i face o invitație maestrului, de a fi protagonistul Podcast-ului OBSERVATORUL.

În următoarele 50 de minute vă propunem confesiuni, declarații, amintiri și reflecții la diferite teme de actualitate.

Vizionare plăcută!

 


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Victor Cobăsneanu
Victor Cobăsneanu
Redactor-șef al ziarului „Observatorul de Nord”, câştigător în topul „10 jurnalişti ai anului”. Membru al Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova. Câștigător în TOP-ul „10 jurnaliști ai anului”. În presă din anul 1986. Activitate: corespondent, redactor de secție la ziarul raional din Soroca; corespondent Agenția de știri „Moldpress”, corespondent zonal al ziarului guvernamental „Независимая Молдова”; purtător de cuvânt al prefecturii Soroca, consilierul prefectului. Din anul 1988 fondator și redactor al ziarului „Observatorul de Nord”.
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