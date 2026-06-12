Vaccinurile: obligatorii sau recomandate? Ce spune legislația

Vaccinurile continuă să fie unul dintre cele mai discutate subiecte atunci când vine vorba despre sănătatea copiilor și a adulților. Pe rețelele sociale apar frecvent afirmații contradictorii: unii susțin că vaccinarea este obligatorie și că părinții nu au dreptul să refuze, în timp ce alții afirmă că nimeni nu poate fi obligat să se vaccineze. Ce spune însă legislația și care este diferența dintre vaccinurile obligatorii și cele recomandate?

Ce este confirmat?

În Republica Moldova funcționează Programul Național de Imunizări, care prevede vaccinarea populației împotriva mai multor boli infecțioase grave, precum hepatita B, tuberculoza, difteria, tetanosul, poliomielita, rujeola, rubeola sau oreionul. Vaccinurile incluse în calendarul național sunt oferite gratuit și urmăresc protejarea sănătății publice.

Totodată, legislația și normele medicale prevăd că orice intervenție medicală se realizează cu respectarea principiului consimțământului informat. Cu alte cuvinte, persoana sau reprezentantul legal al copilului trebuie să primească informații despre beneficiile și eventualele riscuri ale vaccinării înainte de a lua o decizie.

Ce nu este confirmat?

O afirmație întâlnită frecvent în mediul online este că cetățenii sunt vaccinați forțat. În realitate, nu există proceduri prin care o persoană să fie vaccinată împotriva voinței sale.

La fel de inexactă este și afirmația că orice refuz al vaccinării este sancționat automat prin amenzi. Legislația nu prevede sancțiuni generale aplicate tuturor persoanelor care refuză vaccinarea, însă anumite măsuri pot fi aplicate în situații speciale, atunci când există riscuri epidemiologice pentru sănătatea publică.

De ce este controversat subiectul?

Controversa este alimentată de mai mulți factori. Experiența pandemiei de COVID-19 a crescut neîncrederea unei părți a populației față de recomandările medicale. În același timp, pe internet circulă numeroase informații neverificate, relatări personale și teorii ale conspirației care sunt prezentate drept dovezi.

O altă sursă de confuzie este folosirea termenului „obligatoriu”. Pentru mulți oameni, acesta înseamnă că statul poate impune vaccinarea cu forța. În practică, însă, termenul se referă mai degrabă la includerea vaccinului într-un program național de sănătate și la importanța acestuia pentru protecția colectivă.

Care este diferența dintre vaccinurile obligatorii și cele recomandate?

Vaccinurile obligatorii sunt cele incluse în calendarul național de imunizare și fac parte din politica publică de prevenire a bolilor. Autoritățile urmăresc ca un număr cât mai mare de persoane să fie vaccinate pentru a preveni apariția epidemiilor.

Vaccinurile recomandate sunt destinate anumitor categorii de persoane sau unor grupuri de risc și sunt administrate la recomandarea medicului. Acestea pot fi introduse treptat în programele naționale sau pot rămâne opționale, în funcție de situația epidemiologică și de resursele disponibile.

Cum procedează alte state europene?

Nu toate țările europene aplică aceleași reguli. În Franța, Italia sau Ungaria există vaccinuri obligatorii pentru copii, iar nerespectarea acestor cerințe poate avea consecințe administrative. În schimb, state precum Suedia sau Norvegia se bazează în principal pe recomandări și pe încrederea populației în sistemul medical.

Prin urmare, nu există un model unic la nivel european, iar fiecare stat își stabilește propriile politici de imunizare.

Ce înseamnă asta pentru oameni?

Înainte de a lua o decizie privind vaccinarea, este important ca informațiile să fie căutate din surse oficiale și discutate cu medicul de familie. Multe dintre afirmațiile care circulă online conțin doar o parte din adevăr sau scot informațiile din context.

Atunci când întâlnim mesaje alarmiste despre vaccinuri, este util să ne întrebăm: cine este sursa, pe ce dovezi se bazează și dacă informația este confirmată și de alte instituții credibile. În cazul sănătății, deciziile informate sunt întotdeauna mai sigure decât cele luate sub influența fricii sau a zvonurilor.

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