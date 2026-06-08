Parohia „Sfinții Martiri Brâncoveni” se alătură Filialei de Cruce Roșie Soroca cu prilejul Zilei Donatorului de Sânge

Iubiți credincioși,

Pe data de 12 iunie 2026, cu prilejul Zilei Donatorului de Sânge, Parohia „Sfinții Martiri Brâncoveni” din Soroca se alătură Filialei de Cruce Roșie Soroca în îndemnul de a transforma compasiunea în faptă și dragostea față de aproapele în ajutor concret pentru cei aflați în suferință.

Donarea de sânge este un gest de milostenie și responsabilitate creștină, prin care putem oferi o șansă la viață semenilor noștri. Printr-o mică jertfă și câteva clipe din timpul nostru, putem deveni sprijin și nădejde pentru cei care trec prin încercări grele.

Încă din dimineața zilei, în curtea bisericii noastre veți găsi materiale informative despre donarea de sânge, voluntari care vor oferi explicații și vor coordona deplasarea către Centrul de Transfuzie a Sângelui din Soroca, precum și un spațiu de socializare cu apă și fructe pentru donatori.

Vă invităm să luați parte la această lucrare a binelui, încredințați fiind că fiecare picătură de sânge dăruită poate deveni speranță pentru un om aflat în nevoie.

Când dăruim din ceea ce avem pentru a salva viața aproapelui, mărturisim prin faptă iubirea, compasiunea și grija pe care Dumnezeu le așteaptă de la noi.

Vă așteptăm cu drag!