Angajații SRL „Alfa Nistru” au fost instruiți cum să prevină incendiile în timpul recoltării / GALERIE FOTO

Angajații Direcției Situațiilor Excepționale din municipiul Soroca continuă acțiunile de informare a agricultorilor pentru prevenirea incendiilor și a altor situații de risc în timpul campaniei de recoltare.

La data de 23 iulie 2026, salvatorii au desfășurat o instruire pentru angajații SRL „Alfa Nistru”, înainte de începerea recoltării grâului de pe câmpurile din satul Racovăț, raionul Soroca.

În cadrul întâlnirii, pompierii au prezentat principalele reguli de comportare în cazul producerii unor situații excepționale și au explicat măsurile care trebuie respectate pentru prevenirea incendiilor în timpul lucrărilor agricole.

1 de 15

O atenție deosebită a fost acordată dotării tehnicii agricole cu mijloace de primă intervenție. Specialiștii au verificat și au reamintit că utilajele folosite la recoltare trebuie să fie echipate cu stingătoare și alte sisteme necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor.

Reprezentanții Direcției Situațiilor Excepționale subliniază că temperaturile ridicate și vegetația uscată cresc riscul izbucnirii incendiilor în perioada recoltării. Din acest motiv, respectarea măsurilor de securitate este esențială pentru protejarea oamenilor, a culturilor agricole și a tehnicii utilizate.

MĂSURI PREVENTIVE ÎN PERIOADA DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI DE RECOLTARE A CEREALELOR:

Începerea procesului de recoltare cu divizarea masivelor în sectoare cu aria de maxim 30 ha cu delimitarea acestora prin fâșii cosite cu lățimea de minim 6 m și fâșii arate cu lățimea de minim 4 m, eliberate de paie și resturi vegetale.

Asigurarea masivelor cu fâșii arate cu lățimea de minim 4 m de-a lungul drumurilor, căilor ferate adiacente și fâșiilor forestiere.

Tehnica agricolă, precum și tehnica cu motoare cu ardere internă antrenată în campania de recoltare se va dota cu instalații parascântei, stingătoare de incendiu și plapome din prelată.

La depozitarea cerealelor se va asigura distanța de la vârful mormanului până la elementele combustibile ale acoperișului, corpurile de iluminat și cablurile electrice de minim 0,5 m.

Uscătoriile mobile se vor amplasa la o distanță de minim 10 m de la clădirea depozitului de cereale.

Stogurile și stivele de nutreț fibros se vor amplasa la distanțe de minim 15 m de la liniile de energie electrică, 20 m de la drumuri și 50 m de la clădiri și instalații.

Interzicerea categorică a fumatului și utilizarea focului deschis în lanuri, arii, miriști, pe combine și autovehicule ce transportă cereale și paie sau la mai puțin de 100 m de punctele de recoltare și depozitare a cerealelor.

Interzicerea arderii paielor sau altor resturi de vegetație pe lanuri sau utilizarea focului deschis pentru distrugerea dăunătorilor pe miriști.