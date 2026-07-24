USMF „Nicolae Testemițanu” a dat start admiterii: Contract de 70.000 de lei pe an la Stomatologie

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” a dat startul concursului de admitere pentru anul universitar 2026–2027. Tinerii care își doresc o carieră în domeniul medical pot depune dosarele până pe 1 august pentru programele de licență, studii integrate și master destinate cetățenilor din Republica Moldova, transmite Moldova1.

Pentru anul de studii 2026–2027, USMF „Nicolae Testemițanu” pune la dispoziție 500 de locuri cu finanțare de la bugetul de stat pentru studiile de licență și integrate.

Dintre acestea, 20 de locuri sunt rezervate candidaților din raioanele din stânga Nistrului, 10 locuri pentru diasporă, iar două locuri sunt destinate candidaților de etnie romă.

Oferta educațională

Repartizarea locurilor bugetare pe programe de studii:

Medicină – 428 de locuri;

– 428 de locuri; Stomatologie, Farmacie, Asistență medicală generală, Tehnologii în radiologie și imagistică, Fiziokinetoterapie și reabilitare – câte 10 locuri;

– câte 10 locuri; Sănătate publică, Optometrie, Asistență medicală stomatologică, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic – câte cinci locuri.

Pentru candidații care optează pentru studii pe bază de contract, oferta educațională include 250 de locuri la Medicină, 120 la Stomatologie, 80 la Farmacie, 40 la Fiziokinetoterapie și reabilitare, 20 la Optometrie, câte 15 locuri la Sănătate publică, Asistență medicală generală și Tehnologii în radiologie și imagistică, precum și câte 10 locuri la Asistență medicală stomatologică și Cosmetică medicală.

Dosarul de concurs urmează să fie depus online, în perioada 27 iulie – 1 august 2026, pe platforma unică eadmitere.gov.md.

Autentificarea în sistem se va face exclusiv prin MPass cu semnătură digitală, electronică, mobilă sau prin buletinul de identitate.

Candidații au dreptul să se înscrie la trei programe de studii din cadrul a cel mult trei instituții de învățământ superior, dar vor fi înmatriculați la o singură specialitate.

Cine poate candida și ce facilități sunt oferite

La concurs pot participa absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat, deținătorii de diplome de studii profesionale de profil sau de studii superioare. Totodată, absolvenții din stânga Nistrului și municipiul Tighina (Bender) care dețin atestate de 11 clase pot candida pe locurile bugetare cu destinație specială.

Din totalul locurilor scoase la concurs, 15% sunt rezervate pentru opt categorii de candidați defavorizați. De asemenea, repartizarea locurilor se face în funcție de studiile absolvite: 85% sunt destinate deținătorilor diplomei de bacalaureat și 15% – celor cu diplome profesionale de profil.

Taxa de înscriere la concurs este de 200 de lei și poate fi achitată online prin MPay sau în baza notei de plată, până în ultima zi de depunere a dosarelor.

Taxele de studii pentru anul universitar 2026–2027

Pentru studenții care vor învăța pe bază de contract, taxele anuale au fost stabilite după cum urmează:

Stomatologie : 70.000 de lei;

: 70.000 de lei; Medicină : 35.000 de lei;

: 35.000 de lei; Optometrie : 33.000 de lei;

: 33.000 de lei; Farmacie : 30.500 de lei;

: 30.500 de lei; Fiziokinetoterapie și reabilitare : 22.000 de lei;

: 22.000 de lei; Sănătate publică, Asistență medicală generală, Tehnologii în radiologie și imagistică, Cosmetică medicală, Asistență medicală stomatologică: câte 20.000 de lei.

Condițiile și termenele de admitere sunt aplicabile și pentru programele de masterat cu durata de doi ani:

– Optometrie clinică; – Nutriție umană; – Sănătate mintală publică; – Nursing avansat; – Intervenție timpurie în copilărie; – Management în sănătate publică; – Promovarea și protecția sănătății; – Tehnologii moleculare în sănătate.

Calendarul admiterii 2026

27 iulie – 1 august: Depunerea online a dosarului de concurs;

2 – 6 august: Verificarea și validarea dosarelor;

8 august: Anunțarea rezultatelor intermediare;

8 – 12 august: Depunerea documentelor în original;

14 august: Anunțarea rezultatelor finale.

În cazul în care vor rămâne locuri neacoperite, universitatea va organiza o sesiune suplimentară de admitere.