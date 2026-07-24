INSP a transmis cinci automobile subdiviziunilor beneficiare în cadrul proiectului „ISTROS”, cofinanțat de Uniunea Europeană / GALERIE FOTO

Inspectoratul Național de Securitate Publică a transmis subdiviziunilor beneficiare cinci automobile achiziționate în cadrul proiectului „ISTROS: Strengthening Biodiversity Protection Cross Borders” – BSB00927, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg NEXTBazinul Mării Negre 2021–2027.

Automobilele reprezintă una dintre componentele dotărilor prevăzute în cadrul proiectului, care include achiziționarea de mijloace tehnice, echipamente și instrumente specializate destinate consolidării capacităților operaționale ale subdiviziunilor implicate în prevenirea, documentarea și combaterea braconajului și pescuitului ilegal.

Acestea vor contribui la sporirea mobilității și eficientizarea activităților desfășurate în teren în zonele naturale protejate și în bazinul râului Nistru, parte integrantă a ecosistemului Bazinului Mării Negre, consolidând capacitatea de reacție a subdiviziunilor implicate în prevenirea și combaterea activităților ilegale cu impact asupra patrimoniului natural al Republicii Moldova.

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În vederea valorificării eficiente a capacităților dezvoltate prin proiect, Inspectoratul Național de Securitate Publică va elabora și implementa anual un Plan de acțiuni privind prevenirea și combaterea vânatului și pescuitului ilegal.

Documentul va stabili măsurile operative, activitățile de patrulare și prevenire, precum și acțiunile de cooperare interinstituțională necesare pentru identificarea și contracararea activităților ilegale, contribuind la protejarea biodiversității și la consolidarea capacității instituționale de intervenție în domeniu. Reamintim că proiectul ISTROS reunește patru instituții partenere din regiunea Bazinului Mării Negre: Inspectoratul de Poliție Județean Brăila (România) – Partener Lider, Instituția Prefectului – Județul Brăila (România), Unitatea 3058 a Gărzii Naționale a Ucrainei, Izmail (Ucraina) și Inspectoratul Național de Securitate Publică (Republica Moldova). Proiectul are o durată de implementare de 30 de luni.

Prin implementarea proiectului ISTROS sunt urmărite consolidarea cooperării transfrontaliere, schimbul de experiență și dezvoltarea capacităților instituționale pentru combaterea activităților ilegale care afectează biodiversitatea și ecosistemele din regiunea Bazinului Mării Negre.