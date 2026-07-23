Măsuri de prevenire pentru o vară liniștită / VIDEO

De către
Elena Cornea
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În perioada sezonului estival, polițiștii Inspectoratului de Poliție Soroca desfășoară acțiuni de prevenire în localitățile raionului, inclusiv în satele Dubna și Stoicani. Activitățile sunt orientate spre informarea și prevenirea situațiilor de risc, în special a celor legate de scăldat și aflarea în apropierea bazinelor acvatice.

Polițiștii atrag atenția asupra importanței respectării regulilor de siguranță, evitării locurilor periculoase pentru scăldat și supravegherii permanente a copiilor în preajma apei. Vara trebuie să fie o perioadă a odihnei și bucuriei, iar pentru a evita tragediile este important să fim responsabili, prudenți și atenți la cei din jur.


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Elena Cornea
Elena Cornea

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