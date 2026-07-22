Au fost identificate loturi neconforme de șervețele umede pentru bebeluși

De către

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) informează consumatorii despre identificarea unor loturi neconforme ale produsului cosmetic „Wokali Baby Wet Wipes” (șervețele umede pentru bebeluși, 120 buc.), producător Salvor Kozmetik San. Tic. LTD, Turcia, importat și distribuit de S.R.L. „TMMARKET”.

Neconformitățile au fost stabilite în cadrul activităților de supraveghere a pieței și control al conformității produselor cosmetice plasate pe piață, inclusiv prin efectuarea investigațiilor de laborator.

În urma analizelor microbiologice efectuate, s-a constatat că produsele din loturile menționate nu corespund cerințelor microbiologice aplicabile produselor cosmetice, fiind confirmată prezența microorganismelor Pseudomonas aeruginosa și Pseudomonas putida, precum și depășirea limitei admisibile a numărului total de microorganisme mezofile aerobe.

Prezența microorganismelor identificate în produsele cosmetice destinate sugarilor prezentă un risc pentru sănătate, în special pentru consumatorii vulnerabili.

Loturile neconforme identificate sunt:

Lotul nr. 1821 – „Wokali Baby Wet Wipes Lemon”, șervețele umede, 120 buc.;

Lotul nr. 1819 – „Wokali Baby Wet Wipes Orange”, șervețele umede, 120 buc.;

Lotul nr. 1820 – „Wokali Baby Wet Wipes Strawberry”, șervețele umede, 120 buc.

În scopul prevenirii riscurilor pentru sănătatea publică, ANSP a dispus aplicarea măsurilor prevăzute de legislația în vigoare, privind:

retragerea loturilor neconforme de pe piață;

rechemarea produselor de la consumatori;

eliminarea produselor neconforme, conform procedurilor aplicabile.

ANSP recomandă consumatorilor care dețin produse din loturile menționate să nu le utilizeze și să le returneze unităților comerciale de la care au fost achiziționate.

ANSP va continua activitățile de supraveghere a pieței și control al produselor cosmetice plasate pe piața Republicii Moldova, în vederea asigurării unui nivel înalt de protecție a sănătății publice și respectării cerințelor legale aplicabile.