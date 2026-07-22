Misoginismul, discriminarea și abuzul – un cancer al societății / VIDEO

Faptul că femeile trec aproape zilnic prin diferite forme de discriminare și abuz nu este ceva nou. Totuși, această realitate continuă să fie ignorată sau minimizată de o mare parte a societății. Multe comportamente toxice au fost atât de normalizate, încât adesea nu mai realizăm cât de grave și îngrijorătoare sunt.

În urma unui sondaj, desfășurat pe parcursul a aproximativ trei luni, în cadrul căruia femei și fete de diferite vârste au acceptat să completeze chestionare și să împărtășească, în mare parte anonim, experiențe din viața personală, am descoperit mai multe constatări alarmante: femeile sunt discriminate, problemele lor sunt adesea ignorate, iar multe dintre ele nu se simt în siguranță nici în spațiul public, nici în propria casă.

Probleme ignorate și experiențe invalidate

Există suferințe care lasă urme vizibile și există răni care se ascund în tăcere, purtate ani la rând de cei care nu au avut curajul sau posibilitatea să le vorbească. Violența fizică, psihologică și sexuală nu înseamnă doar statistici sau cazuri prezentate în mass-media. În spatele fiecărei cifre se află o femeie, o poveste de viață și o experiență care merită ascultată, înțeleasă și validată.

Din păcate, multe dintre aceste experiențe sunt minimizate sau chiar negate. Expresii precum „nu a fost chiar atât de grav”, „trebuia să suporți” sau „se întâmplă în orice familie” transformă suferința în tăcere și îi determină pe cei afectați să creadă că ceea ce au trăit nu contează.

Pentru a înțelege mai bine amploarea fenomenului și modul în care femeile percep și trăiesc diferitele forme de abuz, pe parcursul a trei luni (marie-mai 2026), am realizat un sondaj la care au participat 115 persoane din orașul Drochia (fete și femei cu vârste cuprinse între 15 și 50 de ani).

Cercetarea a urmărit experiențele acestora privind discriminarea pe criteriu de gen, abuzul fizic, psihologic și sexual, dar și modul în care acestea au fost recunoscute, raportate sau, dimpotrivă, ignorate de familie, comunitate și instituții.

Rezultatele oferă o imagine îngrijorătoare, dar necesară. Ele scot la iveală nu doar frecvența diferitelor forme de violență, ci și efectele profunde pe care acestea le au asupra sănătății emoționale, încrederii în sine și sentimentului de siguranță al victimelor. Mai presus de toate, acest sondaj dă glas unor femei care, prea mult timp, au simțit că experiențele lor nu au fost văzute, auzite sau crezute.

Acest capitol nu este doar despre date și procente. Este despre realități care nu mai pot fi ignorate și despre nevoia de a transforma tăcerea în dialog, iar experiențele invalidate în povești care merită ascultate cu empatie, respect și responsabilitate.

93,33% dintre participante au declarat că au fost desconsiderate, criticate sau luate în derâdere atunci când au încercat să vorbească despre problemele lor sau despre lucrurile care le fac să se simtă incomod. Acest procent este extrem de îngrijorător pentru o societate care pretinde că promovează egalitatea.

De multe ori, egalitatea există doar în discursuri și documente oficiale. În realitate, numeroase cazuri de discriminare și abuz – fizic, psihologic sau sexual – nu sunt luate în serios.

73,33% dintre femei au spus că au observat sau au trecut prin cazuri de abuz, iar 86,67% au declarat că au observat sau experimentat discriminare de gen.

Din statistici la nivel internațional:

Datele obținute în cadrul cercetării confirmă o problemă recunoscută și la nivel internațional. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (WHO), aproximativ 1 din 3 femei la nivel global a fost victima violenței fizice sau sexuale de-a lungul vieții.

De asemenea, UN Women atrage atenția asupra faptului că discriminarea de gen, misoginismul și violența online afectează tot mai multe femei și fete, inclusiv prin hărțuire, umilire publică, cyberbullying și abuz digital.

Conform datelor prezentate de WHO – Violence Against Women, violența împotriva femeilor are efecte grave asupra sănătății fizice și psihice, provocând depresie, anxietate, tulburări alimentare și scăderea stimei de sine.

Totodată, rapoartele europene arată că multe cazuri de abuz și discriminare rămân neraportate din cauza fricii, rușinii sau neîncrederii în instituții. Un studiu realizat la nivelul Uniunii Europene arată că aproape o treime dintre femei au trecut prin forme de violență fizică sau sexuală.

Aceste date demonstrează că discriminarea și abuzul împotriva femeilor nu reprezintă cazuri izolate, ci o problemă socială complexă, care necesită educație, responsabilitate și implicare din partea întregii societăți.

Exemple de discriminare

În timpul colectării informațiilor au fost documentate numeroase mărturii care ridică semne serioase de întrebare despre realitatea socială în care trăim.

Salariile mai mici comparativ cu cele ale bărbaților, stereotipurile, desconsiderarea opiniilor femeilor sau criticile atunci când acestea aleg profesii considerate „pentru bărbați” sunt doar câteva exemple.

La întrebarea „Care sunt situațiile de discriminare de gen pe care le-ați observat sau prin care ați trecut?”, participantele au oferit răspunsuri precum:

„În mediul școlar, sarcinile sunt adesea repartizate pe criterii de gen, chiar dacă nu au nicio legătură cu acestea.”

„Prietena mea are endometrioză, iar la spitale nu este luată în serios doar pentru că este femeie.”

„Când o femeie își exprimă opinia, adesea nu este ascultată, dar dacă un bărbat spune același lucru mai tare, este imediat apreciat.”

„Când eram mică și aveam câteva kilograme în plus, băieții din școală făceau sunete de porc când treceam pe coridor.”

„Când o femeie încearcă să se afirme în politică sau administrație, apar imediat stereotipurile.”

„Ani la rând am purtat haine largi și masculine pentru că îmi era frică de reacțiile bărbaților când vedeau o fată singură pe stradă.”

Frica permanentă și lipsa siguranței

80% dintre femeile participante au recunoscut că nu se simt în siguranță nici acasă, nici în spațiul public. Întrebate de ce, majoritatea au menționat frica față de comportamentul unor bărbați.

Printre răspunsuri s-au regăsit afirmații precum:

„Sunt mulți bărbați cu intenții rele.”

„Mă tem că pot fi jignită sau agresată doar pentru că sunt femeie.”

„Îmi este frică, mai ales seara, de bărbații necunoscuți.”

Aceste răspunsuri ridică întrebări importante: De ce atât de multe femei trăiesc cu această teamă? Ce se întâmplă, de fapt, în societatea noastră? Câte cazuri sunt ignorate sau ascunse?

Mărturii despre abuz

Multe participante au vorbit despre experiențe traumatizante. Deși majoritatea nu au dorit să ofere detalii explicite, unele au avut curajul să își spună povestea:

„Am fost agresată sexual la 5 ani de un băiat mai mare.”

„Un bărbat își freca corpul de mine în transportul public. De atunci nu am mai purtat fustă.”

„În avion, un bărbat mult mai în vârstă mă atingea și mă urmărea, deși eram minoră.”

„Am fost violată și abuzată sexual de mai multe ori în copilărie și adolescență.”

Aceste mărturii demonstrează că abuzul nu ține cont de vârstă, statut social sau mediu. El există în jurul nostru, chiar dacă mulți aleg să nu îl vadă.

Normalizarea misoginismului

Problema nu constă doar în existența abuzatorilor, ci și în tăcerea celor care îi susțin, îi scuză sau aleg să ignore situațiile de violență și discriminare.

Multe femei au început deja să vorbească despre comportamentele care le fac să se simtă inconfortabil:

glumele sexuale despre corpul femeilor;

fluieratul și comentariile stradale;

atingerile nepermise;

privirile insistente;

hărțuirea verbală și fizică.

Corpul și hainele unei femei nu reprezintă o invitație la hărțuire.

„Pink tax” și standardele toxice

Un alt exemplu al discriminării este fenomenul numit „pink tax” („taxa roz”), prin care produsele destinate femeilor sunt adesea mai scumpe decât cele pentru bărbați, chiar dacă sunt aproape identice.

În același timp, societatea impune standarde toxice de frumusețe: femeile trebuie să arate tinere, fragile, fără imperfecțiuni și să corespundă unor idealuri nerealiste. Cele care nu se încadrează în aceste standarde sunt adesea criticate sau ridiculizate.

Schimbarea începe prin educație

Femeile nu trebuie controlate, reduse la aspectul fizic sau învățate să trăiască permanent cu frică. În loc de:

„Protejați-vă fiicele, nu le lăsați singure!”

„Nu le lăsați să se îmbrace așa!”

societatea ar trebui să spună:

„Educați-vă fiii!”

„Învățați copiii să respecte femeile!”

Schimbarea reală începe prin educație, responsabilitate și curajul de a vorbi despre aceste probleme. Tăcerea nu protejează victimele — ea protejează abuzatorii.

Anastasia, adolescentă

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