Fostul prim-ministru Alexandru Munteanu i-a urat curaj succesorului său

Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, l-a felicitat pe Vasile Tofan cu privire la aprobarea de către Parlament a noii componențe a cabinetului de miniștri și l-a îndemnat pe succesorul său să continue reformele pe care le-a inițiat.

„Cu mulți ani în urmă, Vasile a preluat gestionarea portofoliului meu de investiții din Republica Moldova în cadrul companiei Horizon Capital. Sunt convins că va gestiona cu același succes și acest portofoliu – mai precis, unul mult mai important – portofoliul guvernului”, a subliniat Munteanu la începutul discursului său.

nEl a subliniat importanța continuității în activitatea guvernului și și-a exprimat convingerea că cei 12 miniștri din echipa cu care a lucrat, care vor face parte din cabinetul lui Tofan, vor contribui la această continuitate. Reformele trebuie continuate În opinia lui Alexandru Munteanu, atât el, cât și cabinetul condus de el au inițiat o serie de reforme importante, care trebuie neapărat continuate, chiar și în ciuda criticilor. „În paralel cu obiectivul principal – avansarea Republicii Moldova pe calea aderării la Uniunea Europeană – am inițiat numeroase reforme și proiecte care, sper, vor fi continuate: reforma administrației locale, reforma fiscală, legea privind salariile, proiecte majore de infrastructură,… programe pentru agricultori, digitalizarea, atragerea de investiții strategice, liberalizarea reglementării mediului de afaceri, în special pentru întreprinderile mici, proiecte privind independența și eficiența energetică, consolidarea capacității de apărare, reforma justiției, proiecte culturale și educaționale, reforma sistemului de asigurări sociale și de sănătate, sprijinirea educației, protecția mediului și reconstrucția Filarmonicii”, a enumerat fostul prim-ministru aceste reforme.

El a subliniat în mod special că reforma administrației publice a stârnit controverse, dar că aceasta trebuie finalizată în mod transparent și profesional. De asemenea, a reamintit că noul organism de control din subordinea prim-ministrului trebuie consolidat, iar cheltuielile publice și dimensiunea aparatului administrativ merită o analiză atentă și ajustări. „Sunt mai mulți judecători decât jucători” „În ceea ce privește reforma fiscală, m-am întâlnit practic cu toți miniștrii finanțelor din Republica Moldova de la momentul proclamării independenței acesteia și am colaborat cu mulți miniștri ai finanțelor din alte țări. Prin urmare, pot spune că reforma fiscală este una dintre cele mai complexe reforme pe care le poate realiza un guvern”, a continuat Alexandru Munteanu. „Din păcate, în Republica Moldova, dezbaterile privind această reformă s-au transformat uneori într-un meci de fotbal politic. Și, dacă rămânem la această metaforă, nivelul jocului a fost, pe alocuri, mai aproape de liga amatorilor decât de campionatul mondial, iar arbitrii erau atât de mulți, încât uneori părea că pe teren sunt mai mulți arbitri decât jucători”. În opinia fostului prim-ministru, reforma fiscală a fost elaborată în mod profesionist și a primit aprecieri pozitive din partea numeroșilor experți din țară și din străinătate, inclusiv din partea FMI. Însă un proiect de reformă atât de complex nu poate fi perfect. Tocmai de aceea, guvernul, prin intermediul Ministerului Finanțelor, a supus-o dezbaterii publice pentru a putea fi îmbunătățită. Și deja după primele runde de consultări au fost introduse numeroase amendamente pozitive, iar impactul acestor reforme a fost recalculat.

Munteanu și-a exprimat recunoștința față de toți experții pentru comentariile și propunerile lor profesionale. El consideră că în spațiul public au circulat adesea două afirmații false: că guvernul a încercat să aprobe în grabă reforma și să o impună societății, și că aceasta ne-a fost dictată de FMI. „Adevărul, care poate fi verificat cu ușurință, este altul. Am convenit cu misiunea FMI asupra principiilor de bază ale politicii fiscale, iar ulterior am stabilit că proiectul va fi discutat cu mediul de afaceri, asociațiile profesionale și societatea civilă și va fi ajustat pe baza acestor consultări. Tocmai de aceea, de comun acord cu FMI, am decis să amânăm aprobarea noului program pentru Republica Moldova din iulie până în septembrie, pentru ca dialogul să poată continua. Iar ritmul de desfășurare a reformei fiscale va putea fi ajustat în continuare”, a subliniat Alexandru Munteanu. Cea mai importantă resursă din administrația publică.

La finalul discursului său, fostul prim-ministru al Moldovei și-a exprimat speranța că noul guvern va duce la bun sfârșit aceste consultări și reforma în ansamblu. „Și nu, nu am demisionat din cauza reformei fiscale”, a subliniat el. Alexandru Munteanu i-a urat lui Vasile Tofan „același lucru pe care mi l-a urat mie la începutul mandatului meu și pentru lipsa căruia m-a criticat pe bună dreptate acum câteva luni: CURAJ!”. În opinia sa, curajul este, probabil, cea mai importantă resursă în serviciul public. Și a avertizat că își rezervă dreptul de a-l critica pe noul prim-ministru în viitor, atunci când va considera necesar. Dar într-un spirit prietenos și constructiv. „Mult succes!”, a urat noul cabinet de miniștri lui Alexandru Munteanu.

Sursa: logos-pres.md