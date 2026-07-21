Un sorocean de 54 de ani este suspectat de cultivarea ilegală a plantelor cu conținut narcotic

De către
OdN
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  Polițiștii din Soroca au documentat activitatea unui bărbat de 54 de ani, suspectat de cultivarea ilegală a plantelor cu conținut narcotic. În urma unei percheziții desfășurate la domiciliul acestuia, oamenii legii au depistat într-o seră din gospodărie plante de cânepă, cultivate și îngrijite. De asemenea, într-un loc special amenajat au fost găsite plante de cânepă uscate.
  Toate plantele au fost ridicate, sigilate și expediate pentru efectuarea expertizelor de specialitate.
  Polițiștii continuă acțiunile de documentare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și adoptarea măsurilor legale care se impun.
Cercetările sunt în desfășurare, iar persoana vizată beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive

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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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