Un sorocean de 54 de ani este suspectat de cultivarea ilegală a plantelor cu conținut narcotic

Polițiștii din Soroca au documentat activitatea unui bărbat de 54 de ani, suspectat de cultivarea ilegală a plantelor cu conținut narcotic. În urma unei percheziții desfășurate la domiciliul acestuia, oamenii legii au depistat într-o seră din gospodărie plante de cânepă, cultivate și îngrijite. De asemenea, într-un loc special amenajat au fost găsite plante de cânepă uscate.
Toate plantele au fost ridicate, sigilate și expediate pentru efectuarea expertizelor de specialitate.
Polițiștii continuă acțiunile de documentare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și adoptarea măsurilor legale care se impun.
Cercetările sunt în desfășurare, iar persoana vizată beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive