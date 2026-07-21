Un sorocean de 54 de ani este suspectat de cultivarea ilegală a plantelor cu conținut narcotic

Polițiștii din Soroca au documentat activitatea unui bărbat de 54 de ani, suspectat de cultivarea ilegală a plantelor cu conținut narcotic. În urma unei percheziții desfășurate la domiciliul acestuia, oamenii legii au depistat într-o seră din gospodărie plante de cânepă, cultivate și îngrijite. De asemenea, într-un loc special amenajat au fost găsite plante de cânepă uscate.