Guvernul Tofan a depus jurământul de învestire în fața președintelui Republicii Moldova

După ce aseară Parlamentul a acordat votul de încredere Guvernului Tofan și a aprobat programul de guvernare „Economie europeană, stat eficient”, astăzi dimineață Noul Cabinet de miniștri a depus jurământul de învestire la Președinția Republicii Moldova, în fața șefei statului, Maia Sandu, și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu.

Potrivit Constituției Republicii Moldova, Guvernul asigură realizarea politicii interne și externe a statului și exercită conducerea generală a administrației publice, în baza Programului de activitate aprobat de Parlament.

Vă reamintim că, Guvernul condus de Vasile Tofan a fost susținut cu votul a 53 de deputați din fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate..