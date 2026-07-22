Guvernul Tofan a depus jurământul de învestire în fața președintelui Republicii Moldova

De către
OdN
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   După ce aseară Parlamentul a acordat votul de încredere Guvernului Tofan și a aprobat programul de guvernare „Economie europeană, stat eficient”, astăzi dimineață Noul Cabinet de miniștri a depus jurământul de învestire la Președinția Republicii Moldova, în fața șefei statului, Maia Sandu, și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu. 

Potrivit Constituției Republicii Moldova, Guvernul asigură realizarea politicii interne și externe a statului și exercită conducerea generală a administrației publice, în baza Programului de activitate aprobat de Parlament.

Vă reamintim că,  Guvernul condus de Vasile Tofan a fost susținut cu votul a 53 de deputați din fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate..


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OdN
OdN
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