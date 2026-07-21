Inspectorii de mediu din Florești intensifică verificările privind utilizarea resurselor de apă de suprafață

În scopul executării Dispoziției nr. 11-d din 09.06.2026 „Cu privire la verificarea și monitorizarea corpurilor de apă de suprafață”, inspectorii din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Inspecția Florești, au desfășurat o acțiune de verificare și monitorizare a corpurilor de apă de suprafață din raza raionului.

Acțiunile de control au avut drept obiectiv verificarea respectării legislației de mediu de către persoanele fizice și juridice, precum și prevenirea utilizării iraționale a resurselor de apă de suprafață în lipsa Autorizației de Mediu pentru folosința specială a apei.

În urma controalelor efectuate, inspectorii de mediu au constatat multiple încălcări ale prevederilor legislației în vigoare, fiind întocmite 43 de procese-verbale cu privire la contravenții. Pentru abaterile depistate au fost aplicate amenzi în valoare totală de 52 000 de lei.

Totodată, Inspectoratul pentru Protecția Mediului – Inspecția Florești, în comun cu Secția Situații Excepționale Florești și Direcția Agricultură și Alimentație a Consiliului Raional Florești, a efectuat verificări privind starea bazinelor acvatice și a construcțiilor hidrotehnice aferente acestora. Aceste acțiuni au avut drept scop evaluarea stării tehnice a obiectivelor hidrotehnice și identificarea eventualelor riscuri care ar putea afecta siguranța populației și protecția mediului.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului reamintește că utilizarea resurselor de apă trebuie realizată cu respectarea strictă a legislației de mediu și în baza actelor permisive prevăzute de lege. Activitățile de monitorizare și control vor continua și în perioada următoare, pentru prevenirea și combaterea încălcărilor ce pot afecta calitatea și cantitatea resurselor de apă, contribuind astfel la protejarea patrimoniului natural și la utilizarea durabilă a acestuia. (Foto: simbol)