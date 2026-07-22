Atenție: tentativă de fraudă din numele Ministerului Justiției

Ministerul Justiției avertizează cetățenii despre o nouă tentativă de fraudă, în care denumirea instituției și identitatea conducerii sunt folosite în mod abuziv pentru a obține bani și date cu caracter personal.

Au fost identificate scrisori și mesaje electronice care conțin documente prezentate în mod fals ca fiind emise de Ministerul Justiției. Acestea imită simbolurile oficiale ale statului și folosesc fraudulos numele unor persoane și instituții publice. Autorii solicită achitarea unor comisioane și promit transferul ulterior a unor sume de bani lăsate moștenire.

Documentele sunt false și nu au fost emise de Ministerul Justiției. Astfel de mesaje nu sunt transmise nici din numele altor demnitari sau instituții publice, informează justice.gov.md

Totodată, reamintim despre tentativa de escrocherie semnalată la începutul lunii, prin care persoane necunoscute contactează telefonic cetățenii, pretind că sunt angajați ai Nova Post și afirmă că au de livrat corespondență expediată de Ministerul Justiției.

Ministerul Justiției subliniază că:

nu solicită achitarea unor comisioane pentru presupuse transferuri de bani sau moșteniri;

nu utilizează Nova Post pentru expedierea corespondenței;

nu solicită prin telefon, e-mail sau aplicații de mesagerie date bancare, coduri de autentificare ori alte informații confidențiale.

Dacă primiți astfel de apeluri sau mesaje:

nu transmiteți date personale sau bancare;

nu efectuați plăți;

nu accesați linkurile primite;

sesizați imediat Poliția la 112.

Pentru a verifica autenticitatea unor informații puteți apela 022 201420 (Ministerul Justiției).