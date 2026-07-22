O delegație condusă de ambasadorul Dong Zhihua a efectuat o vizită în raionul Florești

Înalții oaspeți din China unde s-au întâlnit cu primarul municipiului Florești, Iurie Gangan și cu angajații primăriei, informează Ambasada Chinei în Republica Moldova. Delegația a vizitat instituția de învățământ preșcolar Grădinița nr. 7 „Licurici”, Centrul de Cultură Florești, Biblioteca Publică Orășenească Florești, Muzeul Raional Florești, Parcul Central al municipiului Florești și Complexul Memorial, precum și Podul de Fier — unul dintre obiectivele istorice ale orașului.
Ulterior, delegația a vizitat satul Băhrinești, unde s-a familiarizat cu terenurile agricole și depozitele de cereale, care reflectă potențialul agrar și economic al regiunii.