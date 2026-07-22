O delegație condusă de ambasadorul Dong Zhihua a efectuat o vizită în raionul Florești

De către
Victor Cobăsneanu
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  Înalții oaspeți din China unde s-au întâlnit cu primarul municipiului Florești, Iurie Gangan și cu angajații primăriei, informează Ambasada Chinei în Republica Moldova. Delegația a vizitat instituția de învățământ preșcolar Grădinița nr. 7 „Licurici”, Centrul de Cultură Florești, Biblioteca Publică Orășenească Florești, Muzeul Raional Florești, Parcul Central al municipiului Florești și Complexul Memorial, precum și Podul de Fier — unul dintre obiectivele istorice ale orașului.

Ulterior, delegația a vizitat satul Băhrinești, unde s-a familiarizat cu terenurile agricole și depozitele de cereale, care reflectă potențialul agrar și economic al regiunii.

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Victor Cobăsneanu
Victor Cobăsneanu
Redactor-șef al ziarului „Observatorul de Nord”, câştigător în topul „10 jurnalişti ai anului”. Membru al Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova. Câștigător în TOP-ul „10 jurnaliști ai anului”. În presă din anul 1986. Activitate: corespondent, redactor de secție la ziarul raional din Soroca; corespondent Agenția de știri „Moldpress”, corespondent zonal al ziarului guvernamental „Независимая Молдова”; purtător de cuvânt al prefecturii Soroca, consilierul prefectului. Din anul 1988 fondator și redactor al ziarului „Observatorul de Nord”.
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