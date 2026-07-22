Peste 55 kg de pește capturat ilegal și un prejudiciu de 372 500 lei – braconaj piscicol de proporții pe Nistru

Inspectorii de mediu din cadrul Direcției Control Resurse Cinegetice și Piscicole a Inspectoratului pentru Protecția Mediului au dejucat o acțiune gravă de braconaj piscicol pe fluviul Nistru, în urma unei operațiuni complexe de supraveghere și combatere a pescuitului ilegal desfășurate în dimineața zilei de 22 iulie 2026, informează ipm.gov.md

Pe parcursul unei misiuni care a durat aproximativ șase ore, inspectorii au surprins în flagrant două persoane care practicau pescuitul ilegal prin utilizarea curentului electric, în sectorul fluviului Nistru cuprins între localitățile Nimereuca și Cerlina, raionul Soroca. Una dintre persoane a fost localizată și identificată la fața locului, iar cea de-a doua urmează să fie identificată de organul de urmărire penală.

În urma activității ilegale au fost capturate peste 55 de kilograme de pește din diferite specii și categorii de vârstă. Printre capturi se regăsesc și 20 de exemplare de babușcă pontică, specie inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova și protejată prin lege, fapt ce conferă cazului o gravitate deosebită.

Conform calculelor efectuate în baza prevederilor Anexei nr. 2 la Legea nr. 149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura, prejudiciul cauzat resurselor piscicole este estimat la 372 500 de lei.

Având în vedere amploarea prejudiciului și metoda de capturare utilizată, cazul întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 234 din Codul penal al Republicii Moldova. Materialele acumulate au fost remise organului de urmărire penală pentru investigarea tuturor circumstanțelor și tragerea la răspundere penală a persoanelor implicate.

În calitate de corpuri delicte au fost ridicate ambarcațiunea folosită la săvârșirea faptei, întreaga cantitate de pește capturată ilegal, precum și instalația artizanală destinată pescuitului electric, formată din acumulator, minciog prevăzut cu conductori electrici și două amplificatoare.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului condamnă ferm orice formă de braconaj piscicol și atrage atenția că utilizarea curentului electric la pescuit reprezintă una dintre cele mai distructive metode de exploatare ilegală a resurselor acvatice, provocând moartea unui număr mare de organisme acvatice și afectând grav echilibrul ecosistemelor. Instituția va continua acțiunile de control și monitorizare în vederea prevenirii și combaterii faptelor care aduc prejudicii patrimoniului natural al Republicii Moldova.