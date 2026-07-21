Locuitorii din Drochia învață să acorde primul ajutor: instruire organizată de Crucea Roșie

Filiala de Cruce Roșie Drochia continuă să promoveze importanța acordării primului ajutor prin organizarea unor sesiuni de instruire dedicate comunității. De această dată, candidații instructori Lucia Ștefanțova și Leonid Morari au susținut un curs în cadrul căruia participanții au învățat cum să intervină corect în situații de urgență.

Pe parcursul instruirii, participanții au dobândit cunoștințe teoretice și abilități practice privind acordarea primului ajutor, fiind pregătiți să reacționeze prompt și eficient până la sosirea echipajelor medicale specializate.

Programul a inclus atât prezentări teoretice, cât și exerciții practice, oferindu-le celor prezenți posibilitatea de a exersa tehnicile de bază și de a-și dezvolta încrederea în capacitatea de a interveni atunci când fiecare secundă este importantă.

Reprezentanții Filialei de Cruce Roșie Drochia au adresat mulțumiri Luciei Ștefanțova și lui Leonid Morari pentru implicare și profesionalism, dar și tuturor participanților pentru interesul manifestat și dorința de a învăța cum pot salva o viață.

Potrivit organizatorilor, astfel de instruiri contribuie la dezvoltarea unei comunități mai responsabile, mai bine pregătite să facă față situațiilor de urgență și să ofere ajutor celor aflați în nevoie.

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