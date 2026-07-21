Noile cruci ale Bisericii „Sfântul Pantelimon” din Stoicani au fost sfințite / GALERIE FOTO

Ieri, în comuna Stoicani, raionul Soroca, au fost sfințite noile cruci care urmează să fie instalate pe cupolele Bisericii „Sfântul Pantelimon”, aflată în prezent în proces de renovare a acoperișului.

Ceremonia religioasă a adunat localnici, reprezentanți ai administrației publice locale și oameni implicați în susținerea lucrărilor de reparație. Primara comunei Stoicani, Angela Micolenco, a menționat importanța implicării oamenilor în păstrarea și renovarea lăcașului de cult din localitate. Potrivit acesteia, lucrările la acoperișul bisericii sunt realizate datorită contribuției locuitorilor comunei, a agenților economici și a oamenilor din diaspora, care au oferit sprijin pentru ca acest proiect să poată fi dus la bun sfârșit.

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„Atunci când oamenii se unesc în jurul unui scop comun, pot fi realizate lucruri frumoase pentru comunitate”, a spus Angela Micolenco.

Localnicii au asistat la slujba de binecuvântare și au transmis mesaje de susținere pentru continuarea lucrărilor de renovare.

Totodată, reprezentanții comunității au adus mulțumiri preotului Boris Nartea, dar și tuturor celor care contribuie la renovarea bisericii. Un sprijin important a venit și din partea Larisei Alaiba și a lui Vadim Micolenco, care au procurat noile cruci ce vor fi înălțate pe cupolele lăcașului sfânt.

Lucrările de reparație a acoperișului Bisericii „Sfântul Pantelimon” reprezintă un efort comun al comunității din Stoicani, care își unește forțele pentru păstrarea unui simbol important al localității.