Satul Stoicani este tot mai aproape de a avea apă la robinete / VIDEO

Locuitorii satelor Stoicani și Soloneț din raionul Soroca, sunt tot mai aproape de a beneficia de apă potabilă la robinet. Astăzi, la Stoicani, a avut loc ședința privind recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Construcția rețelei de apeduct în satele Stoicani și Soloneț”.

Proiectul, realizat în cadrul Programului Național „Satul European II” și implementat de compania SRL Uranis, a ajuns la etapa de recepție. În perioada următoare vor avea loc procedurile de avizare și verificările efectuate de comisia de recepție finală. După încheierea acestora, sistemul va putea fi pus în funcțiune, iar locuitorii vor avea acces la apă potabilă direct la robinet.

Valoarea investiției este de 8 milioane 533 de mii de lei, bani alocați pentru dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă în cele două localități.

Proiectul a inclus construcția a 4 kilometri de rețea de aducțiune de la apeductul magistral Soroca, Bălți și a 13 kilometri de rețele de distribuție în interiorul satului Stoicani. Totodată, au fost instalate două turnuri de apă, fiecare cu o capacitate de 50 m³, care vor contribui la funcționarea eficientă a sistemului.

Noul apeduct va deservi 382 de gospodării, ceea ce înseamnă aproximativ 800 de locuitori. De asemenea, rețeaua va asigura alimentarea cu apă a nouă instituții publice și agenți economici din localitate.

Printre instituțiile care vor beneficia de noul sistem se numără Grădinița „Spicușor”, Gimnaziul Stoicani, Oficiul Medicilor de Familie, Serviciul de asistență medicală de urgență, Casa de cultură, biblioteca sătească, oficiul poștal, Biserica „Sfântul Pantelimon” și Primăria Stoicani.

Autoritățile susțin că investiția va îmbunătăți considerabil condițiile de trai ale locuitorilor, oferindu-le acces la apă potabilă de calitate și contribuind la dezvoltarea comunității.

Proiectul „Construcția rețelei de apeduct în satele Stoicani și Soloneț, raionul Soroca” este implementat prin Programul Național „Satul European”, ediția a II a, fiind finanțat de Guvernul Republicii Moldova prin Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală. Odată cu finalizarea tuturor procedurilor de recepție, sistemul urmează să fie dat în exploatare, iar locuitorii vor putea beneficia de apă potabilă la robinet.