Sfatul medicului Ecaterina Țarǎlungǎ: De ce este important controlul medical anual

Mulți oameni ajung la medic doar atunci când apar durerea sau alte simptome. Totuși, numeroase afecțiuni evoluează în tăcere, fără semne evidente, iar depistarea lor la timp poate face diferența dintre un tratament simplu și unul complicat. Despre importanța controalelor medicale preventive vorbește medicul de familie Ecaterina Țarălungă.

– De ce este important să mergem la medic chiar dacă ne simțim bine?

Multe afecțiuni evoluează o perioadă îndelungată fără simptome. Controlul medical anual permite depistarea precoce a factorilor de risc și a bolilor aflate în stadii incipiente, atunci când tratamentul este mai eficient, iar șansele de recuperare sunt mult mai mari.

– Ce analize sunt recomandate în cadrul unui control de rutină?

Evaluarea începe cu anamneza și examenul clinic. Medicul măsoară tensiunea arterială, indicele de masă corporală și circumferința abdominală. De asemenea, sunt recomandate analize de laborator de bază, precum hemoleucograma, glicemia, profilul lipidic și examenul general al urinei. La nevoie, în funcție de starea pacientului, pot fi indicate și investigații pentru evaluarea funcției hepatice, renale sau tiroidiene.

– La ce vârstă sunt necesare investigații suplimentare?

Recomandările diferă în funcție de vârstă, sex și factorii individuali de risc. După vârsta de 40–50 de ani, sunt indicate programe de screening pentru bolile cardiovasculare și anumite tipuri de cancer. Printre acestea se numără cancerul de sân, cancerul de col uterin, cancerul colorectal și cancerul de prostată.

În cazul cancerului de col uterin, un rol esențial îl are testul Papanicolau, investigație de screening care poate identifica modificările celulare înainte ca acestea să evolueze spre cancer.

– Ce boli pot fi depistate înainte de apariția simptomelor?

Prin controalele medicale periodice pot fi descoperite hipertensiunea arterială, diabetul zaharat, dislipidemiile, bolile renale și hepatice, afecțiunile tiroidiene, anemia, dar și diferite forme de cancer aflate în stadii incipiente.

– Cât de des ar trebui să mergem la medic pentru un control preventiv?

Pentru majoritatea adulților, este recomandat un control medical preventiv o dată pe an. Persoanele care suferă de boli cronice, au factori de risc cardiovascular sau antecedente familiale importante pot avea nevoie de evaluări mai frecvente, la recomandarea medicului.

Prevenția este una dintre cele mai eficiente metode de a ne proteja sănătatea. Un control medical anual durează puțin, însă poate depista la timp afecțiuni grave și poate contribui la menținerea unei vieți sănătoase pentru mulți ani.