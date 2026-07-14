Peste 4 300 de femei, inclusiv din raionul Soroca, au beneficiat de consultații în cadrul programului de depistare precoce a cancerului mamar

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Peste 4 300 de femei din municipiile Chișinău și Bălți, precum și din raioanele Ungheni, Nisporeni, Călărași, Fălești, Căușeni, Cahul și Soroca, au beneficiat în prima jumătate a anului 2026 de consultații în cadrul programului de depistare precoce a cancerului mamar, comunică moldpres.md

Potrivit CNAM, în perioada ianuarie–iunie 2026, peste 1 800 de femei au efectuat gratuit investigații imagistice, inclusiv mamografie digitală și ecografie a glandelor mamare, țesuturilor moi și ganglionilor limfatici.

Investigațiile au fost finanțate de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) din fondul măsurilor de profilaxie. Pentru realizarea programului, în primul semestru al anului au fost alocate circa 1,7 milioane de lei.

În urma examinărilor medicale, 281 de femei cu patologii suspecte au fost direcționate către Centrul de referință din cadrul Institutului Oncologic pentru consultații suplimentare, stabilirea diagnosticului și determinarea tacticii de tratament.

Conform datelor Institutului Oncologic, dintre femeile investigate, peste 230 au fost diagnosticate cu patologii benigne și stări precanceroase, iar în 26 de cazuri a fost confirmat cancerul mamar.

Programul de depistare precoce a cancerului glandei mamare este disponibil în anul 2026 în centrele regionale specializate din cadrul asociațiilor medicale teritoriale din municipiul Chișinău, Spitalului Clinic Bălți, Centrului de Sănătate Ungheni, Spitalului raional Căușeni, Spitalului raional Cahul și Spitalului raional Soroca.

Pentru anul curent, Compania Națională de Asigurări în Medicină a alocat 6,3 milioane de lei din fondul măsurilor de profilaxie pentru realizarea programului de depistare precoce a cancerului glandei mamare.

Medicii reiterează că depistarea timpurie a cancerului mamar crește șansele de tratament eficient și contribuie la reducerea riscurilor asociate acestei maladii.