În atenția elevilor de la CTAS! Aveți posibilitatea să participați la Forumul Mondial al Alimentației de la Roma

De către
OdN
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Dacă sunteți un tânăr de 18-35 de ani, dacă studiați agricultura sau mediul, dacă sunteți interesați de viitorul alimentației, agriculturii, protecției mediului, securității alimentare și dezvoltării rural aveți oportunitatea de a participa la concursul internațional „De la Învățare la Impact”, lansat de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO).

La concurs se pot înscrie atât tinerii care utilizează deja platforma educațională, cât și cei care își creează un cont și încep cursurile în această perioadă, termenul-limită pentru depunerea aplicațiilor fiind 31 iulie 2026. Participanții sunt invitați să descrie, într-un eseu în limba engleză de maximum 4.000 de caractere, modul în care cursurile urmate le-au influențat cunoștințele, competențele și parcursul profesional sau academic.

Trei câștigători vor fi selectați pentru a participa, în perioada 12–15 octombrie 2026, la Forumul Mondial al Alimentației, organizat la Roma, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate viitorului sistemelor alimentare și agriculturii durabile.

 


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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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