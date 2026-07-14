Rezerviștii, la start! La Centrul de Instruire al Brigăzii Infanterie Motorizată „Moldova” din Bălți a început primul exercițiu de instruire

La Centrul de Instruire al Brigăzii Infanterie Motorizată „Moldova” din Bălți, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1244/2002 cu privire la rezerva Forțelor Armate și cu Planul de instruire al Armatei Naționale pentru anul curent. a fost dat startul primului exercițiu de instruire cu rezerviștii din acest an. În prima zi de instruire, rezerviștii au fost înregistrați și au primit echipamentul necesar pentru participarea la activități.

Conform programului, pe parcursul exercițiului participanții vor trece prin activități de pregătire militară și instruire tactică, precum și prin ședințe de familiarizare cu tehnica, armamentul și echipamentul individual din dotarea Armatei Naționale. Scopul exercițiului este verificarea aptitudinilor rezerviștilor și menținerea capacității de reacție a rezervei Forțelor Armate.