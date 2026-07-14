Amenințarea cu violența a polițiștilor de poate trimite la închisoare

Procuratura Hîncești, Oficiul Ialoveni informează despre pronunțarea a două sentințe de condamnare pentru amenințarea cu violența a polițiștilor aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Prin sentințele Judecătoriei Hîncești, sediul Ialoveni, unul din inculpați a fost condamnat la 1 an de închisoare, iar celălalt la 1 an și 6 luni de închisoare, informează procuratura.md

În prima speță, potrivit materialelor cauzei, în seara zilei de 21 iulie 2025, inculpatul, în vârstă de 45 de ani, în scopul sistării activității oamenilor legii, a amenințat doi polițiști cu un cuțit în timp ce aceștia documentau acțiunile ilegale ale inculpatului, lângă poarta gospodăriei sale, aflate într-un sat din raionul Ialoveni.

Bărbatul și-a recunoscut vinovăția, cauza fiind examinată în procedură simplificată.

În cea de a doua speță, la 28 decembrie 2024, un alt inculpat, în vârstă de 37 de ani, a amenințat cu violența un polițist și o polițistă, care documentau acțiunile ilegale, comise de acesta în preajma unui magazin din orașul Ialoveni. Fiind escortat la Inspectoratul de Poliție Ialoveni, acesta nu și-a încetat acțiunile ilegale, deteriorând ușa de intrare în inspectorat și amenințând cu răfuială fizică mai mulți polițiști prezenți.

Astfel, pentru faptele ilegale din inspectorat, bărbatul a fost judecat și pentru comiterea infracțiunii de huliganism.

Inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție, până la rămânerea definitivă a sentinței de condamnare.