Primarul municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, a partricipat la Zilele Municipiului Bistrița

Alături de delegații din alte orașe europene înfrățite cu municipiul Bistrița, primarul municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, a participat la tradiționalele Zile ale acestei frumoase localității din Transilvania.

Relațiile de înfrățire înseamnă ale Bistriței cu Soroca și Ungheni din Republica Moldova, L’Aquila din Italia, Zielona Góra din Polonia, Herzogenrath din Germania, Nyíregyháza și Kisvárda din Ungaria. înseamnă nu doar colaborare instituțională, dar și punți de legătură în domenii precum cultura, educație, administrație, schimburi de experiență și proiecte în derulare și de viitor pentru comunități.

Vă reamintim că, primăria Municipiului Soroca, cu sprijinul Primăria Municipiului Bistrița, în noiembrie 2025, a organizat și desfășurat prima ediție ”Soroca Folk Festival”, eveniment care revine în această toamnă cu cea de-a două ediție. (Foto: Serviciul de presă al primăriei Soroca)