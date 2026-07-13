Viața de după blocare. Cum Sputnik Moldova rămâne activ în difuzarea propagandei Kremlinului

La peste patru ani de la blocarea portalului Sputnik.md în Republica Moldova, „pentru incitare la ură și război” instituția media afiliată Kremlinului continuă să funcționeze și să distribuie conținut destinat publicului moldovean de pe platforme controlate sau asociate spațiului informațional rusesc. Fiind blocat site-ul propriu-zis al instituției și fără acces la principalele platforme online, Sputnik Moldova și-a găsit locul pe două site-uri cu domeniul .ru și .com și și-a transferat activitatea pe platformele online rusești disponibile. Astfel, Sputnik răspândește activ (des)informația într-un ecosistem distribuit, mai dificil de monitorizat și mai puțin vulnerabil la măsurile adoptate de autoritățile moldovenești.

După aproape șapte ani de funcționare, portalul de propagandă Sputnik Moldova, filială a holdingului media de stat rus Rossia Segodnia, a promovat politica Kremlinului până în februarie 2022, atunci când Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a blocat site-ul principal (sputnik.md) pentru incitare la ură și război în contextul invaziei ruse din Ucraina.

La începutul anului 2023, Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a blocat alte câteva clone ale Sputnik (md.sputniknews.com, ro.sputniknews.com, sputniknews.ru, md.sputniknews.ru), prin care instituția continua să distribuie dezinformare, motivând decizia prin faptul că „promovează informații false în domeniul ce afectează securitatea națională, în condițiile stării de urgență”. În perioada următoare, redacția a migrat masiv către rețelele sociale și platforme de mesagerie.

TikTok s stopat dezinformarea

Înainte de retragerea pe platformele rusești, Sputnik Moldova a încercat să-și extindă influența pe TikTok, una dintre cele mai populare aplicații din Republica Moldova, în special în rândul tinerilor. Contul acumulase peste 16.000 de urmăritori pe această platformă.

În iunie 2022, contul Sputnik Moldova pe TikTok a fost închis, dar restabilit în aceeași zi, la cererea Roskomnadzor (Serviciul rus pentru sup

ravegherea comunicațiilor, tehnologiei informației și mass-media).

Însă în septembrie 2024, platforma TikTok a blocat definitiv conturile Sputnik și RT, explicând că conturile asociate cu presa de stat rusă au fost eliminate pe motiv de „implicare în operațiuni de influență sub acoperire”.

Blocarea contului pe TikTok a însemnat pierderea accesului la cea mai importantă platformă și un număr mare a audienței din Republica Moldova. În acest fel, un număr mare al cetățenilor a fost scos de sub influența informațiilor false.

Unde s-a mutat Sputnik Moldova

În 2026, Sputnik Moldova își are gazda pe site-urile md.sputniknews.ru – pentru materialele în rusă și md.sputniknews.com, unde sunt publicate materialele în limba română, multe dintre care aparent traduse din rusă. De pe pagină rusă, textele au butoane de abonare la conținut pe Telegram, Odnoklassniki, noua mesagerie rusească MAX, VKontakte, Dzen și Rutube.

Pe pagina cu texte în română – md.sputniknews.com, fiecare text este însoțit de opțiunea de abonate pe Telegram și Odnoklassniki. Totuși, la apăsarea butonului Telegram în aplicație apare mesajul „Acest canal nu poate fi afișat deoarece a violat legislația locală (Moldova).

Al doilea buton duce la o pagină a Sputnik Moldova cu peste 1200 de participanți.

În prezent, cea mai mare comunitate a Sputnik Moldova este pe site-ul Odnoklassniki (Sputnik Молдова), unde a adunat aproape 20.000 de urmăritori.

Studii realizate în Republica Moldova arată că publicul Odnoklassniki este format preponderent din persoane categorii de vârstă mijlocie și mai înaintată, din mediul rural, adică grupul demografic considerat cel mai vulnerabil la știri false și dezinformare. Astfel, utilizatorii Odnoklassniki rămân pradă narativelor pro-rusești distribuite, în lipsa unei concurențe din partea surselor mass-media independente pe această platformă.

Aplicația MAX, o platformă relativ nouă, adună încet public pe Canalul Sputnik Moldova, având puțin peste 2000 de urmăritori.

Platforma este promovată intens în Federația Rusă ca alternativă la rețelele occidentale, locuitorii Rusiei, potrivit diverselor mărturii, fiind obligați să instaleze aplicația pentru a beneficia de acces la diferite servicii. Astfel, prezența Sputnik pe această platformă indică asupra unei strategii pe termen lung de investiție în infrastructura digitală creată de Rusia după izolarea sa de platformele globale.

Și mai puțini urmăritori – 933 – a acumulat Sputnik Moldova pe platforma VKontakte, care este echivalentul rusesc al Facebook. Platforma permite distribuirea cu ușurință a conținutului între diferitele grupuri și comunități, astfel încât audiența de facto poate fi mai mare.

Alți aproape 650 de urmăritori Sputnik Moldova a adunat pe Rutube, alternativa rusă a YouTube.

Pe platforma rusă Dzen Sputnik Moldova are peste 16000 de urmăritori.

Pe Telegram, Sputnik Moldova a luptat pentru a putea răspândi informații printre urmăritorii săi. Pe 21 februarie 2025, canalul instituției pe Telegram a fost închis, informație mediatizată de mass-media din Federația Rusă, însă la doar o săptămână Sputnik Moldova a deschis un canal nou.

Aici Sputnik Moldova a adunat pe canalele sale mai mulți urmăritori – canalul în limba rusă are aproape 9000 de urmăritori pe această platformă, iar cel pe care sunt publicare știri în limba română – peste 250 de persoane. Telegram este o platformă foarte populară pentru comunicare și schimb de mesaje și rămâne unul dintre principalele instrumente utilizate de rețelele de influență pro-ruse pentru distribuirea rapidă a mesajelor către alte grupuri și canale.

Aceleași narative, aceleași sperietori

Pe toate platformele pe care activează, Sputnik Moldova continuă practic integral liniile editoriale promovate înainte de blocarea site-ului și conținut promovat de alte mass-media ale Kremlinului. Astfel, printre ideile promovate rămâne „amenințarea” integrării europene, iar Uniunea Europeană este prezentată frecvent drept actor care ar afecta suveranitatea Republicii Moldova, inclusiv prin impunerea deciziilor contrare intereselor cetățenilor.

Mesajele difuzate de Sputnik promovează ideea că apropierea de occident și cooperarea cu NATO ar transforma Republica Moldova într-o parte a conflictului regional. Balanța este înclinată spre Rusia, problemele economice și sociale fiind accentuate prin prisma relației cu UE, pe când Rusia este prezentată drept partener economic și politic indispensabil. Totodată, deciziile autorităților moldovenești sunt prezentate ca fiind dictate din exterior.

Un alt narativ al Sputnik vizează discriminarea populației vorbitoare de limbă rusă și limitarea drepturilor acestora, utilizat permanent în raport cu statele în care Federația Rusă vrea să-și păstreze influența. Iar în contextul blocajului electoral, apărut la sfârșitul anului 2025 în UTA Găgăuzia, experții Sputnik au declarat că prin acesta autoritățile de la Chișinău intenționează să atace suveranitatea autonomiei, să o lipsească de drepturi și să o desființeze. Una dintre principalii „experți” care vorbește despre pericolele pentru autonomie este chiar Evghenia Guțul, aflată în închisoare, mesajele căreia ajung la Sputnik prin intermediul avocaților.

De la portal la ecosistem

Blocarea Sputnik.md pe teritoriul Republicii Moldova a redus semnificativ vizibilitatea platformei și accesul acesteia la publicul larg din țară. Totuși, instituția insistă să rămână pe piața informațională moldovenească și arată că măsurile tehnice nu elimină propaganda și dezinformarea. Dimpotrivă, conținutul toxic a migrat pe alte canale, mai puțin transparente și mai dificil de monitorizat.

Locul portalului inițial a fost ocupat de o rețea dispersată pe platforme rusești, orientată spre un nucleu de utilizatori loaiali și receptivi la mesajele Kremlinului. Astăzi, Sputnik Moldova ar putea avea o influență mai redusă decât în trecut, dar cu o capacitate semnificativă de a menține și consolida comunități informaționale izolate și de a distribui propagandă.

Rețelele sociale, în topul surselor de informare

Sputnik Moldova și-a multiplicat activitatea de dezinformare pe rețelele de socializare în contextul în care acestea sunt o sursă importantă de informare pentru cetățenii Republicii Moldova. Potrivit unor studii realizate recent în Republica Moldova, rețelele de socializare sunt în topul surselor de informare a populației.

Rezultatele Studiul privind percepțiile, nivelul de informare și coeziunea socială în UTA Găgăuzia și raionul Taraclia, realizat de Institutum Virtutes Civilis, arată că 50% din cei intervievați se informează zilnic sau de câteva ori pe săptămână pe rețele.

Datele sunt confirmate de un alt studiu, realizat în regiunea de sud a republicii de Asociația Promo-LEX, care arată că des sau foarte des se informează pe rețele peste 56% din respondenți.

Aceleași studii arată că în topul preferințelor utilizatorilor este aplicația TikTok (44%), urmată într-o ordine diferită în cele două sondaje de Facebook, Instagram și Youtube. Totodată, în timp ce populația tânără se informează și din media internaționale și naționale și are acces la o diversitate de opinii, adulții și vârstnicii rămân la informațiile primite pe rețelele sociale.

Studiul mai relevă că pentru aproape jumătate dintre respondenți, în special persoane vârstnice, este dificil să distingă informația veridică de cea falsă și majoritatea nu întreprinde acțiuni atunci când se confruntă cu informații false.

Transformarea Sputnik Moldova, blocarea și continuarea activității

La începutul activității sale în Republica Moldova, Sputnik Moldova avea un „meniu” de subiecte diversificat, iar mesajele cu temă propagandistică erau puține și discrete. Potrivit mărturiilor unui jurnalist care a fost angajat în redacția Sputnik Moldova înainte de începerea războiului, conducerea instituției punea accent pe corectitudine și echidistanță în realizarea materialelor.

„Ni se cerea expres să păstrăm echidistanța în munca noastră. Chiar dacă în redacție jurnaliștii erau în tabere cu viziuni și simpatii diferite, atunci când scriam știri ni se cerea să fim echidistanți. La noi nu erau oameni care să scrie propagandă, materialele patriotice veneau de la Moscova și aici erau doar traduse. Dar era o propagandă slabă”, a spus jurnalistul, care a solicitat să-i păstrăm anonimatul, într-o discuție cu Anticoruptie.md.

Totuși, în timp, tonalitatea materialelor și a titlurilor se schimbă și de la promovarea unei imagini pozitive a Federației Ruse și accentuarea relațiilor istorice cu această țară s-a trecut la critica autorităților proeuropene, atacuri la adresa societății civile și promovarea actorilor politici apropiați Kremlinului. După începutul războiului Rusiei în Ucraina, Sputnik Moldova a devenit un instrument de propagandă și dezinformare.

În februarie 2022, SIS a emis ordin de blocare pe teritoriul Republicii Moldova a două instituții mass-media – Sputnik Moldova și Gagauznews.md – „care promovează informații ce incită la ură și război”.

În septembrie 2023, directorul Sputnik Moldova, Vitali Denisov, a fost expulzat din Republica Moldova, fiind declarat persoană indezirabilă pe un termen de 10 ani. Acesta ar fi continuat să coordoneze munca echipei, care publica pe alte portaluri, deschise după blocarea Sputnik.md.

În 2026, pe portalurile active md.sputniknews.ru și md.sputniknews.com în continuare este indicată adresa din centrul Chișinăului unde-și avea sediul redacția Sputnik Moldova.

În investigația „TELEVIZIUNILE „CU NOUĂ VIEȚI” ALE PARTIDULUI ȘOR ȘI PSRM” Anticoruptie.md a arătat cum televiziunile, lipsite de licență, la finalul anului 2022, pentru lipsa unei informări corecte, inclusiv despre războiul din Ucraina, au migrat pe frecvențele altor posturi tv, continuând politica lor editorială. A fost organizată o largă campanie de informare despre noile canale care au găzduit vechile echipe și emisiuni, pentru a-și păstra publicul. La sfârșitul anului 2023, presa internațională scria că RT și Sputnik rămâneau accesibile în Uniunea Europeană, în pofida sancțiunilor, utilizând site-urile în oglindă, continuând să promoveze agenda Kremlinului și să semene dezinformare.