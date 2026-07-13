In memoriam: Pentru Bogatu. Ar fi împlinit 75 de ani…

Ne-am cunoscut la Televiziunea Națională în anul 1989, după ce s-a refugiat din stânga Nistrului, unde a lucrat mai mulți ani la ziarul din Slobozia. La RTVM a făcut parte activă din echipa reformatoare a emisiunii „Mesager”, începând cu anul 1990. Evenimentele cruciale ale perioadei de eliberare din captivitatea sovietică de la începutul ultimului deceniu ale secolului trecut le-a reflectat în emisiuni și comentarii, dar le-a și trăit aievea, cu riscurile, lipsurile, căderile și înălțările ei.

La dispariția lui de acum șase ani, comunitatea jurnalistică a remarcat într-o sinteză că Petru Bogatu este considerat una dintre personalitățile marcante ale presei românești din Republica Moldova și unul dintre cei mai influenți comentatori politici ai perioadei post-sovietice.

După ce a fost forțat să părăsească zona natală transnistreană la sfârșitul anilor 1980, Petru Bogatu s-a înscris în mișcarea de eliberare națională a Basarabiei. A fost unul dintre fondatorii Frontului Popular din Moldova și vicepreședinte al formațiunii în anii decisivi ai luptei pentru independență și revenirea la valorile românești.

În jurnalism, a lăsat o amprentă distinctă prin rigoarea argumentației, cultura istorică și claritatea exprimării. A condus publicația „Țara”, a fost editorialist la „„Ziua” din București, ziarul „„Flux””, comentator la „Jurnal de Chișinău”, radio „Vocea Basarabiei”, iar în ultimii ani ai vieții a publicat constant în „Ziarul Național” și a realizat emisiunea televizată „Cronica lui Bogatu”. În paralel, a predat jurnalism la Universitatea de Stat din Moldova.

Petru Bogatu a fost un susținător consecvent al orientării europene și euroatlantice a Republicii Moldova, dar, în primul rând, un promotor al idealului unității românești. În analizele sale avertiza asupra pericolelor propagandei Kremlinului, ale corupției și ale capturării instituțiilor statului, teme care au rămas de actualitate și după dispariția sa.

Pe lângă activitatea publicistică, a scris lucrări de jurnalism și literatură, între care romanul „Funia împletită în trei”, precum și un manual de jurnalism de investigație în colaborare cu alți autori. În 2009, Petru a fost decorat cu „Ordinul Republicii”.

A lăsat moștenire mii de articole, eseuri și comentarii care au modelat dezbaterea publică din Republica Moldova și au inspirat numeroși jurnaliști și cititori.

Un gând care îi sintetizează destinul profesional este că Petru Bogatu nu a privit niciodată jurnalismul ca pe o simplă profesie, ci ca pe o formă de responsabilitate civică.

Acesta este, probabil, motivul pentru care, la ani de la dispariția sa și la ceea ce ar fi fost astăzi aniversarea a 75 de ani trecuți de la naștere, numele său continuă să fie invocat cu respect și considerație în spațiul public românesc de pe ambele maluri ale Prutului. Luminoasă să-i fie amintirea!

Valeriu SAHARNEANU