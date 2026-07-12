Șapte obiecte din bucătărie care pot fi întreținute cu ulei de măsline: Trucuri simple pentru a le prelungi durata de viață

Uleiul de măsline este cunoscut în special ca ingredient folosit la gătit, însă acesta poate avea și alte întrebuințări în gospodărie. Datorită proprietăților sale protectoare și a texturii sale uleioase, poate fi folosit pentru întreținerea anumitor obiecte din bucătărie, în special a celor realizate din lemn sau fontă.

Folosit în cantități mici și aplicat corect, uleiul de măsline poate ajuta la protejarea suprafețelor, la prevenirea uscării materialelor și la îmbunătățirea aspectului unor obiecte folosite zilnic.

De ce este util uleiul de măsline pentru întreținere

Uleiul de măsline conține grăsimi naturale, antioxidanți și vitamina E. Aceste componente îi permit să formeze o peliculă fină pe anumite suprafețe, protejându-le de contactul excesiv cu aerul și umezeala.

În cazul obiectelor din lemn, uleiul ajută fibrele să își păstreze aspectul și reduce riscul apariției crăpăturilor. În cazul fontei, poate contribui la protejarea metalului împotriva ruginii.

Totuși, uleiul trebuie folosit cu atenție. O cantitate prea mare poate lăsa suprafețe lipicioase sau urme grase. De asemenea, nu este potrivit pentru toate materialele, iar înainte de aplicare este recomandată testarea pe o zonă mică.

1. Tigăile din fontă

Tigăile din fontă au nevoie de o întreținere regulată pentru a rămâne rezistente și funcționale. După curățare și uscare completă, un strat foarte subțire de ulei de măsline poate proteja suprafața împotriva ruginii.

Uleiul formează o peliculă protectoare care ajută și la menținerea proprietăților antiaderente ale tigăii. Pentru rezultate mai bune, tigaia poate fi încălzită după aplicarea uleiului, astfel încât acesta să adere mai bine la suprafață.

2. Tocătoarele din lemn

Tocătoarele din lemn sunt afectate în timp de apă, detergent și schimbările de temperatură. Acestea pot deveni uscate, aspre și pot căpăta fisuri.

După spălare și uscarea completă, aplicarea unei cantități mici de ulei de măsline poate ajuta la menținerea elasticității lemnului. Uleiul pătrunde în fibre și oferă un aspect mai uniform suprafeței.

3. Lingurile și ustensilele din lemn

Spatulele, lingurile și alte ustensile din lemn sunt folosite frecvent și intră în contact cu apă fierbinte și temperaturi ridicate.

În timp, lemnul își pierde uleiurile naturale și poate deveni fragil. O aplicare periodică a unui strat subțire de ulei de măsline poate ajuta la păstrarea aspectului neted și la reducerea uscării excesive.

4. Mânerele din lemn ale cuțitelor și tigăilor

Mânerele din lemn își pot pierde culoarea și luciul după utilizare îndelungată. O lavetă moale cu câteva picături de ulei de măsline poate reda aspectul natural al lemnului și poate reduce senzația de suprafață uscată.

Este important ca uleiul să fie aplicat în cantitate mică și apoi șters bine.

5. Suprafețele din inox

Frigiderele, hotele și alte obiecte din inox păstrează adesea urme de apă și amprente.

Câteva picături de ulei de măsline aplicate pe o lavetă moale pot ajuta la lustruirea inoxului și la obținerea unui aspect mai uniform. După aplicare, suprafața trebuie ștearsă bine pentru a evita urmele grase.

6. Obiectele din piele

În unele bucătării pot exista scaune, suporturi sau accesorii decorative din piele. Uleiul de măsline poate fi folosit uneori pentru a reda flexibilitatea materialului și pentru a reduce aspectul uscat.

Este recomandat ca metoda să fie testată mai întâi pe o zonă mică, deoarece unele tipuri de piele pot fi afectate sau pătate.

7. Blaturile și mesele din lemn masiv

Blaturile și mesele din lemn masiv pot beneficia de o întreținere ocazională cu ulei de măsline.

Aplicat într-un strat subțire și șters după câteva minute, uleiul poate evidenția textura lemnului și poate reda un aspect mai îngrijit.

Uleiul de măsline poate fi un ajutor simplu pentru întreținerea unor obiecte din bucătărie, însă rezultatele depind de material și de modul de aplicare. Folosit corect, poate contribui la păstrarea aspectului și funcționalității unor obiecte pentru o perioadă mai lungă.