Ce este poliesterul și de ce se găsește în atât de multe haine: Avantaje și dezavantaje

Poliesterul este unul dintre cele mai utilizate materiale din industria textilă. Se regăsește în tricouri, pantaloni, jachete, lenjerii de pat, perdele și chiar în echipamente sportive. Popularitatea sa se datorează prețului accesibil, rezistenței și întreținerii ușoare. Totuși, acest material are și unele dezavantaje, mai ales în ceea ce privește confortul și impactul asupra mediului.

Ce este poliesterul

Poliesterul este o fibră sintetică, obținută prin procese chimice din substanțe derivate din petrol. Cel mai răspândit tip este polietilen tereftalatul, cunoscut sub denumirea de PET, același material folosit la fabricarea sticlelor din plastic.

În timpul procesului de producție, materialul este topit și transformat în fibre foarte fine, care apoi sunt țesute pentru a obține diferite tipuri de textile. Datorită modului în care este fabricat, poliesterul poate fi produs rapid, în cantități mari și la costuri reduse.

Acest material poate imita aspectul bumbacului, al mătăsii sau al altor fibre naturale, motiv pentru care este folosit atât la haine obișnuite, cât și la echipamente sportive sau textile pentru casă.

De ce este atât de popular

Poliesterul și-a câștigat locul în garderoba multor oameni datorită proprietăților sale.

Materialul este rezistent la rupere și își păstrează forma chiar și după numeroase spălări. Nu intră la apă și nu se șifonează ușor, ceea ce îl face simplu de întreținut.

Un alt avantaj este faptul că se usucă rapid. Poliesterul nu absoarbe apa, ci o respinge, motiv pentru care este folosit frecvent la hainele destinate activităților sportive sau desfășurate în aer liber.

În plus, poate fi combinat cu alte fibre textile pentru a obține materiale mai rezistente sau mai elastice.

Avantajele hainelor din poliester

Hainele realizate din poliester oferă mai multe beneficii pentru utilizatori:

rezistă bine la uzură și își păstrează forma în timp;

se spală ușor și, de cele mai multe ori, nu necesită călcare;

se usucă rapid după spălare;

au un preț mai accesibil decât multe articole din fibre naturale;

se șifonează greu și își păstrează aspectul îngrijit;

pot fi folosite într-o gamă largă de produse textile.

Dezavantajele poliesterului

Deși este practic, poliesterul are și unele limite.

Materialul permite circulația aerului mai greu decât bumbacul sau lâna, ceea ce poate crea disconfort în zilele călduroase.

Pentru că nu absoarbe transpirația, poate reține mai ușor mirosurile neplăcute.

Un alt dezavantaj este impactul asupra mediului. Poliesterul este obținut din petrol și nu este biodegradabil. În timpul spălării, hainele din poliester pot elibera în apă particule foarte mici de plastic, cunoscute sub numele de microplastice.

De asemenea, materialul este sensibil la temperaturi foarte ridicate și se poate deforma dacă este călcat necorespunzător. Uneori, acesta se electrizează și oferă o senzație mai puțin plăcută pe piele comparativ cu fibrele naturale.

Ce trebuie să știe consumatorii

Poliesterul rămâne unul dintre cele mai folosite materiale textile datorită rezistenței, prețului redus și întreținerii simple. Totuși, atunci când aleg haine, consumatorii ar trebui să țină cont atât de avantajele, cât și de dezavantajele acestui material.

Pentru activitățile sportive sau pentru hainele purtate frecvent, poliesterul poate fi o alegere practică. În schimb, pentru confort sporit în zilele călduroase, multe persoane preferă articole realizate din fibre naturale sau din materiale care combină poliesterul cu bumbacul ori alte fibre textile.