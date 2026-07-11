Cum se curăță corect un grătar electric, pe gaz sau pe lemne: Sfaturi pentru întreținere și utilizare

Curățarea grătarului după fiecare utilizare este un pas important pentru păstrarea gustului alimentelor și pentru prelungirea duratei de viață a aparatului. Resturile de mâncare, grăsimea arsă și depunerile acumulate pot afecta funcționarea grătarului, pot produce fum în exces și pot schimba aroma preparatelor.

Indiferent dacă este vorba despre un grătar electric, pe gaz sau pe lemne, întreținerea corectă ajută la păstrarea echipamentului în stare bună și reduce riscul deteriorării.

Tipuri de grătare și particularitățile lor

Grătarele moderne sunt fabricate, de obicei, din fontă, oțel inoxidabil sau oțel emailat. Fonta păstrează bine căldura și este apreciată pentru urmele pe care le lasă pe carne. Oțelul inoxidabil este rezistent la coroziune și se curăță mai ușor. Suprafețele emailate oferă protecție împotriva ruginii și a depunerilor.

În funcție de sursa de energie, există mai multe tipuri de grătare.

Grătarele electrice sunt potrivite pentru apartamente sau terase și permit controlul precis al temperaturii.

sunt potrivite pentru apartamente sau terase și permit controlul precis al temperaturii. Grătarele pe gaz sunt apreciate pentru rapiditate și ușurința utilizării.

sunt apreciate pentru rapiditate și ușurința utilizării. Grătarele pe lemne sau cărbuni sunt preferate de multe persoane datorită aromei specifice oferite de fum.

Cum se curăță corect un grătar electric

Înainte de curățare, grătarul electric trebuie scos din priză și lăsat să se răcească complet. Curățarea unui aparat fierbinte poate provoca accidente sau poate deteriora componentele.

Pentru îndepărtarea resturilor sunt recomandate ustensile care nu zgârie suprafața:

bureți moi;

perii din nylon;

raclete din plastic;

lavete din microfibră.

Periile metalice dure și bureții abrazivi trebuie evitați deoarece pot deteriora stratul protector al grătarului.

Dacă plăcile sau grilele sunt detașabile, acestea pot fi lăsate la înmuiat în apă fierbinte cu detergent degresant aproximativ 30 de minute. După această etapă, grăsimea și resturile se elimină mai ușor.

Tava colectoare pentru grăsime trebuie curățată separat, deoarece aici se acumulează multe reziduuri provenite din timpul gătirii.

La final, toate componentele trebuie clătite și uscate complet înainte de remontare.

Cum se curăță un grătar pe gaz

La grătarele pe gaz, una dintre cele mai eficiente metode este arderea resturilor rămase după gătire.

După ce preparatele au fost scoase de pe grătar, acesta poate fi lăsat să funcționeze la temperatură maximă aproximativ 15 minute. Căldura ridicată transformă grăsimea și resturile alimentare în cenușă, care poate fi îndepărtată mai ușor.

După răcire, suprafața se curăță cu o perie specială sau cu o racletă.

Este important să fie verificate și curățate:

tava pentru colectarea grăsimii;

capacul interior;

elementele care distribuie căldura.

Depunerile acumulate în aceste zone pot reduce eficiența grătarului și pot produce fum în timpul utilizării.

Cum se curăță un grătar pe lemne sau cărbuni

La grătarele pe lemne sau cărbuni, primul pas este eliminarea completă a cenușii.

Cenușa rămasă în interior poate absorbi umezeala și poate favoriza apariția ruginii.

După îndepărtarea cenușii, grila trebuie curățată cu o perie rezistentă sau cu o racletă pentru eliminarea grăsimii și a resturilor carbonizate.

După curățare, un strat foarte subțire de ulei vegetal aplicat pe suprafața metalică poate ajuta la prevenirea ruginii și la reducerea lipirii alimentelor.

Soluții simple pentru îndepărtarea grăsimii arse

Pentru depunerile dificile pot fi folosite produse speciale pentru grătare, disponibile în magazine. Acestea dizolvă grăsimea și reduc timpul necesar curățării.

Există și soluții simple, folosind produse din gospodărie.

Bicarbonatul de sodiu amestecat cu apă poate forma o pastă care ajută la desprinderea murdăriei.

Oțetul combinat cu apă poate fi folosit pentru înmuierea grilelor înainte de frecare.

Lămâia și sarea grunjoasă pot contribui la eliminarea grăsimii datorită acțiunii acide a lămâii.

Un alt truc folosit frecvent este folia de aluminiu mototolită, care poate ajuta la îndepărtarea depunerilor persistente de pe suprafețele metalice.

De ce este important să cureți grătarul regulat

Un grătar curat oferă preparate cu gust mai bun, funcționează mai eficient și rezistă mai mult timp.

Curățarea după fiecare utilizare previne acumularea grăsimii, reduce apariția fumului și păstrează suprafața pregătită pentru următoarea sesiune de gătit. O întreținere simplă poate evita reparații costisitoare și poate menține grătarul în stare bună pentru mulți ani.