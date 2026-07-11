Ce trebuie să faci dacă ți-a fost evacuat automobilul: Sfaturile avocaților

Evacuarea mașinilor parcate neregulamentar nu mai poate fi dispusă în orice situație. Legea permite ridicarea autoturismelor doar în cazuri excepționale, cum ar fi blocarea căilor de acces, a trecerilor de pietoni sau a accesului autospecialelor și persoanelor cu dizabilități. În alte cazuri, șoferii riscă amenzi, nu și evacuarea automobilelor, explică avocatul Marin Jalbă.

Modificările legislative, în vigoare din octombrie 2025, prevăd că autoturismele trebuie evacuate atunci când încalcă legislația, a reiterat avocatul, la emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1.

„Legislația era foarte permisivă, erau evacuate aproximativ toate autoturismele. Acum, într-adevăr, din octombrie 2025, au fost stabilite condițiile care trebuie să fie întrunite. Și aceasta a venit în spiritul colaborării dintre societate și poliție. Codul contravențional stabilește procedura și condițiile în care poate fi evacuat și ridicat un autoturism. Și, într-adevăr, aceste condiții s-au redus foarte mult. Cele mai importante sunt că un autoturism poate fi și ar trebui evacuat atunci când blochează alte autoturisme sau o cale de acces – ceea ce avem deseori în practică -, este parcat pe trecerea pietoni sau în apropierea imediată a trecerii de pietoni, pe spațiile verzi, blochează calea de acces pentru persoanele cu dezabilități sau blochează calea de acces pentru autospeciale, pompieri”, a enumerat avocatul.

Legislația stabilește că, după ridicarea și transportarea autoturismului, agentul constatator este obligat să anunțe proprietarul prin diferite metode. De aceea, posesorii de autoturisme sunt îndemnați să aibă un număr de contact pus la vedere, în mașină.

„Dacă nu se poate identifica proprietarul sau posesorul autoturismului – se anunță serviciul de gardă al poliției care, cumva, generalizează toată informația. Proprietarul încearcă să telefoneze la serviciul de gardă. Agenții constatatori fac acest lucru până a ridica autoturismul, chiar dacă legea nu prevede acest lucru. Nu încurajăm pe nimeni să încalce, oricum amenda va fi aplicată”, a spus Marin Jalbă.

Potrivit avocatului, în cazul în care autoturismul a fost parcat neregulamentar, dar nu este ridicat până la sosirea șoferului, acesta nu este scutit de aplicarea amenzii.

„Legislația menționează că, în cazul în care proprietarul se apropie, poliția este obligată să-i permită acestuia să relocheze autoturismul. Mai mult decât atât, s-a instituit și o prevedere că, în cazul în care nu este proprietarul sau posesorul, dar ar fi o persoană care are acces în autoturism și are și permis de conducere, poliția poate permite și acelei persoane să relocheze autoturismul. Legislația menționează că nu se achită atât timp cât nu s-a purces la ridicare și, dacă o găsim deja pe evacuator, vor fi achitate doar serviciile pentru ridicare”, a adăugat Marin Jalbă.

Aceeași sursă a adăugat că parcările au fost impuse să elibereze autoturismele aproape la orice oră, nu să aștepte weekendul sau noaptea. În același timp, șoferii au dreptul să conteste amenda.

„S-a instituit și o taxă pentru contestarea acestor amenzi și avem o taxă de 200-250 de lei. Mai mult decât atât, sunt probleme și cu deplasările către instanța de judecată și angajarea unui avocat și, uneori, ne-ar costa cât amenda sau poate și mai scump. De aceea, nu cred că este în toate cazurile interesul nostru de a ne eschiva sau de a încerca de a nu achita aceste amenzi. Este și varianta că în trafic, într-o bună zi, am fi staționați pentru verificarea de rutină a actelor și atunci poliția ne aduce la cunoștință, dar nu mai ai posibilitatea să achiți amenda în 72 de ore. Avem nu doar amenda stabilită în 72 de ore, putem să achităm 25% din amendă, facem un acord de recunoaștere, poliția ne aplică jumătate din amenda stabilită și din acea jumate mai achităm încă jumătate”, a explicat avocatul.