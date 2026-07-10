Baronul Artur Cerari va fi înmormântat săptămâna viitoare

Comunitatea romă, familia, prietenii și oamenii care l-au cunoscut pe Artur Cerari își vor lua rămas-bun de la baronul romilor sâmbătă, 18 iulie, la Soroca. Dispariția sa lasă un gol profund în rândul celor care l-au respectat și l-au apreciat. Artur Cerari va rămâne în memoria apropiaților drept un om devotat familiei, tradițiilor și comunității rome din Republica Moldova, pe care a reprezentat-o cu demnitate, informează pe pagina sa de Facebook BARE ROM.

În aceste momente de durere, membrii comunității sunt îndemnați să se unească în rugăciune și să-i aducă un ultim omagiu celui considerat un simbol al romilor din Soroca. „Să ne unim în rugăciune și să-i aducem un ultim omagiu celui care a fost un simbol al comunității noastre.”

Pagina Bare Rom publică informații, imagini și momente de comemorare dedicate memoriei lui Artur Cerari. Totodată, pagina va continua să promoveze cultura, tradițiile și istoria romilor. „Dumnezeu să-i dăruiască odihnă veșnică și lumină fără de sfârșit!”