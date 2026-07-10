Ce este, de fapt? Inflația: cine o provoacă și cum ne afectează în realitate? / VIDEO

De câte ori mergem la magazin și observăm că plătim mai mult pentru aceleași produse, auzim aceeași explicație: „Este inflația”. Termenul apare frecvent în știri și în declarațiile autorităților, însă puțini știu ce înseamnă cu adevărat. De multe ori, în spațiul public apar și explicații simpliste, potrivit cărora inflația ar fi provocată de un singur vinovat – Guvernul, comercianții sau băncile. În realitate, lucrurile sunt mai complexe.

Ce este inflația?

Inflația reprezintă creșterea generală a prețurilor bunurilor și serviciilor într-o anumită perioadă. Cu alte cuvinte, aceeași sumă de bani cumpără mai puține produse decât înainte.

De exemplu, dacă anul trecut pentru un coș de cumpărături aveai nevoie de 1.000 de lei, iar acum același coș costă 1.070 de lei, înseamnă că puterea de cumpărare a banilor a scăzut. Acesta este efectul inflației.

Este important de înțeles că inflația nu înseamnă doar scumpirea unui singur produs, cum ar fi pâinea sau benzina, ci o creștere a prețurilor în ansamblu.

Cine provoacă inflația?

Nu există o singură persoană sau instituție care provoacă inflația. Ea apare atunci când mai mulți factori acționează în același timp.

Printre cele mai frecvente cauze se numără creșterea prețurilor la energie și combustibili, scumpirea materiilor prime pe piețele internaționale, seceta sau recoltele slabe, conflictele armate care afectează comerțul și transportul, dar și situațiile în care cererea pentru anumite produse este mai mare decât oferta.

În Republica Moldova, economia este influențată puternic de evoluțiile externe. Dacă energia, gazele naturale sau combustibilii se scumpesc pe piețele internaționale, efectele ajung și în prețurile produselor din magazine.

Ce spune legislația?

Mulți cred că statul poate opri inflația printr-o simplă lege sau poate obliga toate magazinele să reducă prețurile. În realitate, legislația nu oferă Guvernului posibilitatea de a stabili prețurile pentru majoritatea produselor din economie.

Potrivit Legii privind Banca Națională a Moldovei, instituția responsabilă de menținerea stabilității prețurilor este Banca Națională a Moldovei (BNM). Principalul său obiectiv este menținerea inflației la un nivel care să nu afecteze dezvoltarea economiei și nivelul de trai al populației.

Pentru aceasta, BNM utilizează politica monetară, principalul instrument fiind rata de bază. Atunci când inflația este prea mare, banca centrală poate majora această rată pentru a reduce consumul și creditarea, ceea ce contribuie, în timp, la temperarea creșterii prețurilor. Efectele acestor măsuri nu apar însă imediat, ci după câteva luni.

Cum ne afectează în viața de zi cu zi?

Inflația influențează aproape fiecare familie. Atunci când prețurile cresc, salariile și economiile valorează mai puțin dacă veniturile nu cresc în același ritm.

O familie poate observa că, deși veniturile au rămas aceleași, bugetul lunar nu mai este suficient pentru toate cheltuielile. În același timp, firmele plătesc mai mult pentru energie, transport și materii prime, iar aceste costuri se reflectă adesea în prețurile produselor și serviciilor.

Un alt aspect important este că reducerea ratei inflației nu înseamnă automat ieftinirea produselor. Dacă inflația scade de la 10% la 5%, prețurile continuă să crească, doar că într-un ritm mai lent.

Ce este confirmat și ce nu?

Este confirmat că inflația este un fenomen economic influențat de mai mulți factori interni și externi și că Banca Națională are responsabilitatea de a menține stabilitatea prețurilor prin instrumentele de politică monetară.

În schimb, nu este adevărat că toate scumpirile sunt provocate de comercianți sau că Guvernul poate reduce imediat toate prețurile printr-o decizie administrativă. La fel de falsă este și afirmația că, dacă inflația începe să scadă, toate produsele revin automat la prețurile de acum câțiva ani.

Ce trebuie să reținem?

Inflația nu este un fenomen care apare peste noapte și nici nu poate fi eliminată printr-o singură măsură. Ea reflectă evoluția întregii economii și este influențată de factori locali și internaționali. De aceea, atunci când auzim că „inflația a scăzut”, este bine să verificăm la ce se referă această informație: de cele mai multe ori, înseamnă că prețurile continuă să crească, dar mai lent decât înainte, nu că viața s-a ieftinit.

https://www.youtube.com/shorts/EWbxOkSdKn8

Sponsorul rubricii: Caffe Napoli