Reuniune regională la Soroca: Autoritățile au prezentat proiecte pentru dezvoltarea nordului țării / VIDEO

Consiliul Raional Soroca a găzduit astăzi reuniunea regională de nord, un eveniment dedicat dezvoltării regiunii prin proiecte strategice și consolidării cooperării dintre autoritățile din Republica Moldova și România. Reuniunea a oferit participanților posibilitatea de a discuta despre inițiative care pot beneficia de finanțare europeană în următorii ani.

Evenimentul a fost organizat de Consiliul Raional Soroca, Primăria orașului Ștefănești, Centrul de Cooperare Transfrontalieră CAPDR Ștefănești, Soroca și Centrul de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale.

La reuniune au participat primari din Republica Moldova și România, președinți de raioane, precum și reprezentanți ai domeniilor culturii, educației și turismului. În cadrul discuțiilor, participanții au analizat și validat proiectele considerate prioritare pentru localitățile lor. Acestea urmează să fie incluse în Portofoliul Regional de Proiecte al Nordului, aferent Programului de Interconectare Sustenabilă România, Republica Moldova 2028, 2034.

Potrivit organizatorilor, scopul reuniunii a fost identificarea și asumarea instituțională a proiectelor care pot contribui la dezvoltarea regiunii și care vor fi promovate pentru obținerea finanțării din fonduri europene.

Consiliul Raional Soroca a prezentat șase proiecte considerate importante pentru dezvoltarea comunității. Printre acestea se numără renovarea Teatrului „Veniamin Apostol” din municipiul Soroca, amenajarea și valorificarea cazematelor Cetății Soroca, precum și reabilitarea a două căsuțe din tabăra de odihnă „Dumbrava”.

Autoritățile consideră că aceste investiții vor contribui la dezvoltarea turismului, culturii și infrastructurii locale, având un impact pozitiv asupra comunității și economiei raionului.

La finalul reuniunii, organizatorii au subliniat importanța colaborării dintre autoritățile locale și partenerii din România pentru elaborarea unor proiecte comune și atragerea investițiilor europene. Totodată, aceștia și-au exprimat angajamentul de a continua dezvoltarea unui portofoliu solid de proiecte care să răspundă nevoilor regiunii și să contribuie la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor.