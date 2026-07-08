Monitorizarea tomberoanelor continuă în satul Hristici pentru un mediu mai curat / GALERIE FOTO

În satul Hristici, raionul Soroca, au continuat activitățile de monitorizare a lucrărilor de întreținere a tomberoanelor, acțiune care urmărește îmbunătățirea sistemului de gestionare a deșeurilor și menținerea unui mediu mai curat pentru locuitori.

În cadrul vizitei, au fost verificate starea tomberoanelor și modul în care acestea sunt utilizate de către cetățeni. Totodată, participanții au discutat despre importanța întreținerii periodice a spațiilor destinate colectării deșeurilor și despre măsurile care pot contribui la creșterea eficienței serviciului de salubrizare.

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Reprezentanții implicați în activitate au identificat mai multe aspecte care pot fi îmbunătățite, astfel încât sistemul de colectare a deșeurilor să fie mai bine organizat, mai accesibil și mai eficient pentru întreaga comunitate.

Potrivit organizatorilor, un tomberon curat și utilizat corespunzător contribuie la reducerea deșeurilor împrăștiate în localitate, la menținerea curățeniei și la protejarea mediului înconjurător. De asemenea, aceștia au subliniat că implicarea locuitorilor este esențială pentru păstrarea unui sat ordonat și sănătos.

La final, au fost adresate mulțumiri autorităților locale, persoanelor implicate și tuturor locuitorilor care contribuie la menținerea curățeniei în comunitate și la utilizarea responsabilă a sistemului de colectare a deșeurilor.

Materialul informativ a fost elaborat de Asociația Obștească „Eco Sor”, în cadrul programului de granturi mici „Acces egal la justiție de mediu”, desfășurat prin proiectul „O justiție verde pentru un mediu protejat și comunități durabile în Republica Moldova”, implementat de A.O. „EcoContact”, cu sprijinul financiar al Suediei.