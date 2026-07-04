Judecător din Soroca, găsit vinovat de foștii săi colegi, în conducere în stare de ebrietate avansată

Un dosar care a pornit în seara de 9 octombrie 2025, lângă o stația PECO din Soroca, s-a încheiat cu o sentință dură pentru un magistrat: Ghenadie Tocaiuc, fost judecător la Judecătoria Soroca, sediul Central, a fost recunoscut vinovat de conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat. Instanța i-a aplicat o amendă de 1500 de unități convenționale și a dispus anularea dreptului de a conduce mijloace de transport.

Sentința a fost pronunțată public la 3 iulie 2026 de Judecătoria Soroca, sediul Florești, într-o cauză penală examinată în procedură generală, după ce inculpatul nu și-a recunoscut vina.

Potrivit sentinței, cazul s-a produs în seara zilei de 9 octombrie 2025, în jurul orei 22:35. Instanța a reținut că Tocaiuc Ghenadie ar fi urcat la volanul unui automobil aflat pe teritoriul stației PECO din municipiul Soroca și s-ar fi deplasat spre ieșirea din oraș, în direcția Chișinău. După aproximativ 400 de metri, în timpul unei manevre de întoarcere, automobilul a urcat peste bordura trotuarului și s-a oprit.

După incident, acesta a fost îndreptat la IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari” pentru examinare medicală și prelevarea probelor biologice. Conform procesului-verbal de examinare medicală și raportului de constatare, în proba de sânge a fost depistat alcool etilic în cantitate de 2,87 g/l, concluzia fiind „stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat”.

În fața instanței, Tocaiuc Ghenadie a respins acuzațiile. El a declarat că nu ar fi condus automobilul după ce a consumat alcool și a susținut că, de la stația PECO până la momentul în care mașina a ajuns pe bordură, la volan s-ar fi aflat soția sa.

Apărarea a pus sub semnul întrebării și modul în care au fost administrate unele probe. Inculpatul a declarat că nu ar fi fost informat despre calitatea procesuală, că nu i s-ar fi adus la cunoștință unele acte și că nu ar fi semnat documente până la prelevarea sângelui.

De cealaltă parte, martorii audiați în dosar au relatat că automobilul ar fi pornit de la stație, iar după ce s-a oprit pe bordură, Tocaiuc Ghenadie se afla la volan. Unul dintre polițiști a declarat că, după pornirea mașinii, echipajul a conectat girofarul și s-a deplasat în urma acesteia, iar la apropierea de automobilul oprit a văzut că la volan se afla Tocaiuc Ghenadie.

Un alt martor a relatat că a văzut automobilul pornind de la stația PECO, iar după oprirea acestuia pe bordură, la volan se afla Ghenadie Tocaiuc și alte persoane nu au ieșit din mijlocul de transport.

Instanța a reținut că probele administrate în dosar, inclusiv declarațiile martorilor, procesul-verbal de examinare medicală, raportul de constatare și înregistrările video, confirmă vinovăția inculpatului. Judecătoria a respins argumentele privind lipsa probelor și necesitatea achitării, menționând că în sângele lui Tocaiuc Ghenadie a fost depistat alcool etilic în cantitate de 2,87 g/l, ceea ce corespunde stării de ebrietate alcoolică cu grad avansat.

În motivarea sentinței, instanța a concluzionat că probele au fost legal administrate și verificate, iar acestea confirmă „cu certitudine conducerea de către Ghenadie Tocaiuc a mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat”.

La stabilirea pedepsei, instanța a ținut cont că inculpatul nu a fost anterior condamnat și că infracțiunea este calificată ca una mai puțin gravă. Totodată, judecătoria a subliniat că faptele de acest tip țin de securitatea circulației rutiere și de ordinea publică, deoarece mijloacele de transport prezintă un grad sporit de pericol.

Pe lângă amendă instanța a dispus și anularea dreptului de a conduce. Sentința poate fi atacată la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Soroca, sediul Florești.