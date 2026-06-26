Adolescenții din tabăra „La Dumbrava” au învățat cum să spună „Nu” drogurilor

Cu ocazia Zilei Internaționale de Combatere a Consumului și Traficului Ilicit de Droguri, marcată anual la 26 iunie, specialiștii Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor „Pro Viața” din Soroca au desfășurat o activitate de informare și prevenire în Tabăra de odihnă „La Dumbrava” din satul Volovița.

Acțiunea a avut loc în baza dispoziției nr. 282 din 18 iunie 2026 și s-a desfășurat sub sloganul „Alege sănătatea. Alege viitorul fără droguri”.

În cadrul întâlnirii, adolescenții au discutat cu specialiștii despre riscurile consumului de droguri și ale altor comportamente adictive, dar și despre importanța unui stil de viață sănătos. Participanții au primit informații despre consecințele pe care le pot avea substanțele interzise asupra sănătății fizice și mintale, fiind încurajați să facă alegeri responsabile.

Scopul activității a fost consolidarea măsurilor de prevenire a consumului de droguri în rândul tinerilor, promovarea sănătății mintale și încurajarea unui mod de viață echilibrat. Specialiștii au subliniat că informarea și dialogul deschis reprezintă unele dintre cele mai eficiente metode de prevenire.