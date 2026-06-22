Satul Rudi inițiază amalgamarea voluntară cu primării din raioanele Soroca și Dondușeni

Consiliul local Rudi a decis să inițieze procesul de amalgamare voluntară cu alte patru unități administrativ-teritoriale din raioanele Soroca și Dondușeni. Procedura ar putea reuni, într-o singură structură administrativă, opt sate cu o populație totală de peste 3.000 de locuitori, însă hotărârea adoptată la 11 iunie 2026 reprezintă doar începutul procesului, nu decizia finală de unire.

Inițiativa a fost înaintată de primarul satului Rudi, Iurie Marian, și vizează amalgamarea satului Rudi cu satul Visoca, comuna Dărcăuți, comuna Teleșeuca și satul Crișcăuți din raionul Dondușeni.

Potrivit propunerii anexate la decizie, localitățile îndeplinesc două dintre condițiile prevăzute pentru inițierea amalgamării: există continuitate teritorială între ele, iar populația totală depășește pragul minim de 3.000 de locuitori.

Documentele adoptate de Consiliul local Rudi arată că administrațiile care inițiază procedura pot beneficia de stimulente financiare pentru pregătirea amalgamării. În cazul în care vor adopta ulterior deciziile finale, localitățile ar putea primi și resurse pentru investiții capitale și pentru susținerea bugetului local, prin Fondul național de amalgamare voluntară a localităților.

Autoritățile subliniază însă că votul Consiliului local Rudi nu înseamnă că localitățile au fost deja unite. În etapa următoare, consiliile locale vizate urmează să examineze propunerea, iar reprezentanții administrațiilor participante vor constitui un grup comun de lucru.

Grupul comun de lucru va analiza subiectele de interes pentru localitățile participante, va elabora proiectul deciziei de amalgamare și o viziune privind viitoarea unitate administrativ-teritorială. Tot în această etapă urmează să fie discutată solicitarea stimulentelor financiare prevăzute de legislație.

Abia după finalizarea analizelor, pregătirea documentelor și consultarea locuitorilor, proiectul de amalgamare va putea fi prezentat consiliilor locale pentru adoptarea unor decizii finale.